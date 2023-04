Sta facendo discutere sui social in queste ore l'atteggiamento che l'ex tronista di Uomini & Donne Giulia Cavaglià ha avuto nei confronti di una compagnia aerea: dopo essere arrivata con qualche minuto di ritardo al gate, la donna non ha potuto prendere il volo che da Barcellona la avrebbe riportata in Italia.

Lacrime, singhiozzi ed epiteti offensivi hanno fatto da contorno ad uno sfogo che circola da lunedì e al quale la ragazza ha ora risposto con un lungo messaggio social.

Le parole di Cavaglià

Da lunedì in rete si parla di Giulia Cavaglià e delle Instagram Stories che ha fatto contro la compagnia aerea che le avrebbe impedito di partire per un ritardo di quattro minuti.

L'ex corteggiatrice e tronista, in particolare, Giulia Cavaglià si è scagliata contro l'hostess che non avrebbe accettato di farla salire sull'aereo perché il gate era ormai chiuso.

Nei video che ha postato sul suo profilo, l'influencer ha pianto e ha apostrofato la compagnia in questione con parole del tipo "siete delle m...e".

La difesa della giovane di U&D

L'attacco di panico che Giulia dice di aver avuto quando ha realizzato che non sarebbe rientrata in Italia quando aveva programmato, ha è circolato molto in rete e ha scatenato diverse reazioni.

Selvaggia Lucarelli è stata una delle prime a commentare la notizia dell'attacco di Cavaglià alla compagnia aerea Vueling, e l'ha fatto con una frecciatina che molti spettatori del dating-show hanno condiviso.

"Dice di aver perso un volo per tre minuti, dice. Le avrebbero chiuso il gate in faccia. La ragazza dovrebbe imparare che negli aeroporti esistono delle regole e se arrivi in ritardo non devi prendertela con la dipendente chiedendo le sue generalità manco fossi una della polizia", ha scritto la blogger sui suoi profili. Lucarelli si è rivolta direttamente all'ex tronista e ha aggiunto: "Prenditela con te stessa e impara che gli aerei non ti aspettano neanche se hai un milione di follower".

La versione della protagonista di U&D

Dopo più di 24 ore di silenzio, e dopo aver condiviso su Instagram i messaggi di chi avrebbe vissuto la sua stessa disavventura con la medesima compagnia aerea, Cavaglià ha deciso di esporsi con un lungo messaggio.

"Ho pensato a quello che è successo e credo che ognuno viva i momenti di panico in maniera soggettiva.

Ognuno ha il proprio modus operandi di gestire le tensioni", ha esordito l'ex tronista di U&D nello sfogo che è apparso tra le sue Stories di martedì 25 aprile.

A chi ha definito esagerato il suo pianto per un volo perso (ma soprattutto le offese che ha rivolto all'hostess che non l'ha fatta partire per essere arrivata in ritardo al gate), Giulia ha detto: "Ci sono motivi seri se ho avuto una reazione così spropositata, ma non starò a raccontarli online".

"Sono una persona vera e corro il rischio di mostrarmi scomposta anche davanti a milioni di persone", ha proseguito la giovane prima di ringraziare chi si è schierato dalla sua parte.