Da poco più di 24 ore, in rete non si parla d'altro che del possibile ritorno di Giorgio Manetti nel Trono Over di U&D: la rivista Nuovo Tv, infatti, ha riportato le spiazzanti dichiarazioni con le quali il cavaliere ha anticipato che accetterebbe di rivedere Gemma ma solo se a cercarlo fosse lei. Il rientro del toscano nel parterre del dating-show, però, non dovrebbe avvenire prima dell'inizio della prossima stagione: a settembre, dunque, Galgani potrebbe ritrovarsi faccia a faccia col suo storico ex fidanzato.

Aggiornamenti sul cast di U&D

Stando a recenti indiscrezioni, il futuro di Giorgio Manetti potrebbe essere ancora a U&D: siti e riviste di Gossip, infatti, da un po' di ore riportano il rumor sul "sì" che il toscano avrebbe detto ad un clamoroso ritorno nel cast del dating-show al quale ha già partecipato alcuni anni fa.

Il direttore Riccardo Signoretti ha spiazzato i curiosi mettendo in copertina la "notizia" del possibile rientro del cavaliere nel parterre del Trono Over, ma soprattutto nel cuore della ex Gemma Galgani. Sono mesi che la torinese non si innamora e che le sue conoscenze durano il tempo di qualche uscita, quindi anche i giornalisti ipotizzano che potrebbe essere proprio il "gabbiano" a restituire il sorriso alla dama così sfortunata in amore.

Interpellato sull'eventualità di rivedere la 73enne dopo un lungo periodo di gelo, Giorgio ha fatto sapere: "Certo, io l'ho perdonata. Anche se non dimentico, lei è stata una piacevole frequentazione e avrei voluto più tempo per scoprire cosa poteva succedere tra noi".

Le speranze del pubblico di U&D

Giorgio si è anche soffermato su una data che per i fan ha segnato un crocevia nella storia del programma di Maria De Filippi: "Ricordo bene il 4 settembre 2015, quando Gemma mi disse di voler chiudere quando la notte prima diceva che voleva uscire dalla trasmissione con me".

Anche se ha messo da parte il risentimento che ha provato per la torinese da quando è finita la loro storia d'amore, Manetti tiene bene in mente i motivi per i quali c'è stata la rottura, la maggior parte conseguenza delle insicurezze e della mancanza di fiducia di Galgani nei suoi confronti.

Quando il giornalista gli ha chiesto se rivedrebbe volentieri la dama del Trono Over, il toscano ha risposto: "Se mi cercasse lei, non direi di no".

Insomma, con quest'intervista l'ex cavaliere di U&D ha lanciato un chiaro segnale a Gemma: una loro "reunion" è possibile solo se a fare il primo passo sarà lei.

La stoccata alla protagonista di U&D

Come è stato solito fare in tutti questi anni in cui i giornalisti l'hanno sempre interpellato per commentare la ex in tv, anche in quest'ultima intervista Giorgio non ha perso l'occasione per punzecchiare Gemma.

Nell'analizzare le tante sfortune amorose nelle quali è incappata Galgani da quando lui ha abbandonato il dating-show, Manetti ha detto: "Se davvero lo volesse, un uomo lo troverebbe".

"Il problema è che credo che non lascerà mai il programma per nessun motivo", ha concluso il toscano che secondo recenti indiscrezioni sarebbe pronto a rimettere piede negli studi Elios per cercare l'anima gemella.

Da quando ha concluso la relazione con la concittadina Caterina, l'imprenditore non ha più ufficializzato nessun suo nuovo fidanzamento: salvo colpi di scena, dunque, attualmente il cavaliere dovrebbe essere single e quindi disponibile a rimettersi in gioco nel Trono Over dopo tanti anni d'assenza.

I fan di U&D sarebbero contentissimi di assistere ad un "Gemma e Giorgio 2.0", anche perché la loro frequentazione è stata forse una delle più amate e seguite dal pubblico.