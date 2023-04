Giorgio Manetti, ex protagonista del trono over di Uomini e donne, ha rilasciato un'intervista sull'ultimo numero del settimanale Nuovo TV dove ha parlato della sua esperienza nel programma di Maria De Filippi, non escludendo un suo possibile ritorno nel parterre in futuro e della relazione con la dama torinese.

Manetti ha poi anche commentato il lungo percorso della donna nel dating show. Su di lei ha rivelato inaspettatamente: "L'ho perdonata, ma non dimentico". I due si sono detti addio dopo mesi di assidua frequentazione ad un passo dall'uscita dallo studio insieme, mano nella mano.

Fu la stessa dama torinese a non voler più lasciare il programma a suo dire "senza amore" da parte di Manetti.

Giorgio Manetti torna a parlare di Gemma Galgani: parole inaspettate sulla dama torinese

Nel corso dell'intervista, il fiorentino Giorgio Manetti ha dichiarato che Gemma è stata una frequentazione molto piacevole e che avrebbe voluto più tempo a disposizione per stare insieme a lei e scoprire cosa sarebbe potuto succedere tra di loro. L'ex protagonista del trono over ha rivelato anche se magari un giorno la rivedrebbe e inaspettatamente ha dichiarato che se lo cercasse lei, non direbbe di no. Sul lungo percorso della dama nel dating show ha invece dichiarato che se davvero volesse, un uomo lo troverebbe.

E poi ancora ha detto di credere che Gemma non lascerebbe Uomini e Donne per nessun motivo.

Il fiorentino, ex partecipante del trono over, tornerà davvero ad Uomini e Donne?

Giorgio Manetti, circa un possibile ritorno nella trasmissione di Maria De Filippi, ha dichiarato a sorpresa che se dovesse rispondere subito a questa domanda direbbe di sì.

Ha poi aggiunto che lo farebbe anche per dire a tutti di cominciare a parlare di cose serie, perché a suo dire le persone attualmente presenti in studio non crede siano in grado di farlo.

In realtà, si è parlato spesso, in passato, di un ritorno di Giorgio Manetti a Uomini e Donne, ma l'ipotesi non si è mai concretizzata veramente.

Diversi indizi, sparsi sui social e sul web, hanno portato gli affezionati telespettatori a pensare che possa presto accadere. Se la notizia, circolante insistentemente nell'aria, venisse confermata, come reagirebbe la sua ex Gemma Galgani? Chi segue Uomini e Donne ricorderà che dopo il loro addio, l'uomo continuò a rimanere in trasmissione in cerca dell'anima gemella. Tuttavia, improvvisamente e senza nessun annuncio, dopo diverse frequentazioni, decise di mettere fine alla sua esperienza nel dating show e all'epoca Gemma Galgani non l'ha prese affatto bene rimanendoci veramente molto male.