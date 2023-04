L'ex tronista Federico Dainese ha rilasciato un'intervista in esclusiva a Blasting News che sta creando parecchio chiacchiericcio tra i fan di U&D. Il ragazzo, infatti, è andato contro Armando dicendo che sarebbe in studio per popolarità e poi ha fatto sapere che sia Nicotera che Lavinia sarebbero spariti dalla sua vita dopo la scelta. L'odontotecnico si è detto deluso dal comportamento dei "colleghi" e ha ipotizzato che la colpa di questo improvviso allontanamento potrebbe essere di Carola e Alessio.

Aggiornamenti sui giovani di U&D

Nell'attesa che vengano trasmesse le nuove puntate di U&D dal 26 al 28/04, i fan stanno commentando una "velenosa" intervista che Federico Dainese ha rilasciato a Blasting News.

I pareri più pungenti, dunque, il giovane li ha espressi sui tronisti con i quali ha condiviso il percorso nel dating-show da settembre a quando ha deciso di ritirarsi senza scegliere.

Se con Federica Aversano ha mantenuto un ottimo rapporto, è con gli altri due protagonisti del Trono Classico che il legame si è interrotto improvvisamente.

"Con Lavinia mi sono scambiato qualche messaggio, poi è sparita. Anche con Federico mi sentivo tutti i giorni, ma da quando è uscito dalla trasmissione anche lui è sparito completamente", ha spiegato il genovese con non poco rammarico.

Il parere sui piccioncini di U&D

Anche se è Nicotera quello che non si è più fatto vivo con lui, Dainese pensa che la responsabilità ce l'avrebbe un'altra persona.

Nell'intervista rilasciata a Blasting News spiega: "Non so se è per qualcosa che ho fatto io, o magari Carola. Vedo tante fanpage che dicono che io "odiavo Carola", ma non è affatto così. Io ho sempre detto che piangeva tanto, ma non ho mai detto di odiarla. A Federico ho sempre detto fai la scelta che pensi sia più giusta per te.

Magari siccome a Carola piacciono molto i social, come si vede dal fatto che il giorno dopo l'uscita da Uomini e donne aveva già la spunta blu, forse ascoltando le fanpage avrà detto a Federico di non vedermi più.

Non saprei, ma ci sono rimasto veramente male. È sparito nel nulla e già ai tempi gli chiesi se avessi fatto qualcosa di negativo nei suoi confronti, ma lui mi disse di no.

Forse fa più hype fare l'uscita con le coppie, ma almeno una chiamata, un messaggio...".

I commenti sui 'veterani' di U&D

Dainese si è lasciato andare a dichiarazioni anche su due cavalieri che negli ultimi giorni sono al centro dell'attenzione mediatica per la rissa sfiorata in studio. Anche se questa scena molto probabilmente non sarà mai trasmessa su Canale 5, Armando e Riccardo sono nell'occhio del ciclone da sabato scorso, ovvero quando si è registrata la puntata di U&D che andrà in onda a partire da mercoledì 26 aprile.

Il dating-show sta per tornare con la sua regolare programmazione dopo quasi una settimana di stop: domani pomeriggio, infatti, il pubblico assisterà al racconto di Gemma sulla conoscenza con Giuseppe e alla furiosa lite tra Tina ed Elio che Maria De Filippi ha contenuto a fatica.

Tornado all'ex tronista Federico e all'intervista che ha rilasciato in queste ore, ha commentato così i "veterani" del Trono Over: "Riccardo è una grandissima persona, è umile e altruista. Armando è lì solo per popolarità e perché vuole fare l'opinionista".

Insomma, il giovane non nasconde di avere una preferenza per Guarnieri dopo aver condiviso per qualche mese gli studi Elios con lui: di Incarnato, invece, il ligure pensa il suo vero scopo non sarebbe quello di innamorarsi ma quello di aggiungersi a Gianni e a Tina come "commentatore" di quello che accade nelle registrazioni.

Questo parere l'ha espresso anche Sperti di recente, soprattutto dopo aver notato che il napoletano prende parola solo per criticare gli altri e mai per raccontare di qualche sua nuova frequentazione.