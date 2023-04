La puntata di Uomini e Donne del 20 aprile è iniziata con la continuazione della lite che è scoppiata il giorno prima in studio tra Gemma e Paola.

Nella discussione si è intromesso anche Armando che, con il suo solito tono di voce, ha intimato a Ruocco di scusarsi con Galgani per averle attribuito l'aggettivo "affamata". L'atteggiamento di Incarnato non è piaciuto a molti spettatori, gli stessi che sui social network gli hanno consigliato di ritirarsi dal programma perché anziché cercare l'amore starebbe solo giudicando gli altri componenti del parterre.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

A U&D si è sfiorata la rissa tra Gemma e Paola: le due sono arrivate "muso a muso" nel corso delle puntate che sono state trasmesse in tv il 19 e 20 aprile. La prima ad avvicinarsi fisicamente è stata Galgani che, contrariata da un commento che Ruocco ha fatto sul suo modo di approcciare ai cavalieri del parterre, si è alzata e l'ha raggiunta a fondo studio.

La furiosa lite tra le dame è andata avanti per oltre un quarto d'ora (questo è il minutaggio che hanno fornito le persone che erano agli Elios il giorno della registrazione) e Maria De Filippi non ha fatto nulla per fermarla o placarla.

Nello scontro si sono intromessi anche gli opinionisti: Gianni Sperti si è schierato con Gemma definendo fuori luogo e offensivo il termine che le è stato attribuito, Tina Cipollari ha dato ragione a Paola ribadendo la sua ostilità nei confronti della torinese.

Il parere di chi guarda U&D

Se la conduttrice e l'intero parterre ha preferito che Gemma e Paola si confrontassero faccia a faccia, Armando ha chiesto la parola a Maria e ha detto la sua.

Il napoletano ha criticato aspramente Ruocco e il termine "affamata" che ha affibbiato ad una signora di 73 anni: i due hanno litigato e Incarnato ha suggerito alla dama di andarsene dal programma.

Poche ore dopo, sul profilo Instagram del cavaliere è apparso il seguente sfogo: "Io continuo a chiedermi in che razza di mondo viviamo. Che schifo!".

"Ma che fine hanno fatto valori come la lealtà, il rispetto, la sensibilità e l'umanità? Vergogna", finisce così il messaggio col quale il protagonista del Trono Over sembra aver punzecchiato Paola e difeso Galgani.

Gli spettatori di U&D, però, non hanno apprezzato queste parole di Armando e l'hanno fatto notare con commenti pungenti sulla sua lunga partecipazione al dating-show e sulle rare frequentazioni che ha fatto in oltre sei anni.

Le stoccate al protagonista di U&D

I fan di U&D che non approvano più le intromissioni di Armando nelle storie altrui (il 20 aprile è andato in onda il battibecco tra il napoletano e Rebecca, sua ex "fiamma" che oggi sta conoscendo Alessio), l'hanno fatto presente soprattutto sui social network.

"Ma da che pulpito viene la predica!", "Ma tu cosa ci stai a fare nel programma oltre che per giudicare gli altri?", "Tu stai lì solo per visibilità e per insultare la gente", "Io do ragione a Paola, non ti sopportiamo più", "Vai a casa", "Sei una brutta persona", questi sono solo alcuni dei pareri negativi che gli spettatori del dating-show hanno espresso su Incarnato dopo aver visto le ultime puntate.

A non piacere a una parte del pubblico è stata anche la scelta del cavaliere di difendere a spada tratta Gemma: "Lei non è mica una santa. Non facciamola passare per quello che non è".