Le nuove anticipazioni di Un posto al sole raccontano che le puntate di giovedì 13 e venerdì 14 aprile saranno ricche di sorprese: a partire da un ritorno di fiamma tra Damiano (Luigi Miele) e Rosa (Daniela Ioia). Tra Marina (Nina Soldano) e Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli), invece, sembrerà non esserci un punto d'incontro a causa di Lara (Chiara Conti) che avrà una nuova emergenza e a complicare tutto ci sarà l'arrivo di Arnoux a Napoli. Infine, riflettori saranno puntati anche su Silvia (Luisa Amatucci) e il suo Caffé Vulcano che ripartirà con grinta, ma finirà ancora una volta nel mirino di Alberto (Maurizio Aiello) che non avrà nessuna intenzione di arrendersi e sarà più agguerrito che mai.

Anticipazioni Un Posto al sole: ritorno di fiamma tra Rosa e Damiano

Le anticipazioni di Un posto al sole di giovedì 13 e venerdì 14 aprile raccontano che dopo la delusione di vedere Viola tornare tra le braccia di Eugenio, per Damiano ci sarà un ritorno di passione con Rosa. Dopo il momento di riavvicinamento, tuttavia, la domestica della Terrazza dovrà fare i conti con la realtà e rendersi conto che quello che c'è stato tra lei e il padre di suo figlio non ha portato le basi per costruire qualcosa di buono come sperava. Nel frattempo, a casa Ferri la situazione tra Marina e Roberto si farà sempre più insostenibile a causa dell'insistenza di Lara, sempre pronta a chiamare l'imprenditore in ogni momento della giornata.

Anticipazioni puntate di giovedì 13 e venerdì 14 aprile: Marina e Roberto in crisi

Le puntate di Un posto al sole di giovedì 13 e venerdì 14 aprile vedranno al centro dei riflettori Marina e Roberto, ancora una volta in forte crisi. A rompere gli equilibri ci penserà Lara che chiamerà il dottor Ferri in preda all'ennesima emergenza e lo costringerà a correre da lei sotto gli occhi increduli di Marina che non riuscirà a comprendere il comportamento di suo marito.

Per la signora Giordano, tuttavia, sarà in arrivo una piacevolissima sorpresa con l'arrivo di Arnoux a Napoli che riuscirà a distoglierla dall'ossessione di Lara.

Alberto ancora contro Silvia, continuerà a mettere i bastoni tra le ruote al Vulcano

Le anticipazioni di Un posto al sole di giovedì e venerdì rivelano che il Caffé Vulcano di Silvia sarà pronto a ripartire con una nuova veste.

La grinta non mancherà alla signora Graziani che con Nunzio e Diego sarà pronta a recuperare il terreno perduto negli ultimi mesi, ma a tramare contro di loro ci sarà ancora Alberto Palladini. L'avvocato sarà più agguerrito che mai e non perderà occasione per mettere i bastoni tra le ruote al bistrot di Posillipo.