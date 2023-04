Le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole previste dal 17 al 21 aprile 2023 rivelano che ci sarà spazio per un bel po' di colpi di scena.

Occhi puntati in primis sulle vicende di Marina, la quale si ritroverà a vivere un momento di passione con Arnaud, tradendo così il suo compagno Roberto Ferri.

Spazio anche alle vicende di Alberto che continuerà a soffrire per la fine della sua frequentazione con Diana, nascondendo tutto a Clara.

Roberto messo alle strette da Marina: anticipazioni Un posto al sole al 21 aprile

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole fino al 21 aprile 2023, rivelano che Marina si ritroverà ai ferri corti con Roberto e gli chiederà di prendere una decisione finale.

La donna non accetta più il fatto che Lara si intrometta nella loro vita di coppia, motivo per il quale vorrà che Ferri decida: o porta avanti il loro matrimonio oppure si dedica al figlio che ha messo al mondo con la sua ex donna.

Un duro colpo per Roberto che, a quel punto, proverà ad arginare le tensioni della donna che ha al suo fianco, ma non sarà per niente facile.

E, come se non bastasse, in questi nuovi episodi della soap opera in onda su Rai 3, ci sarà spazio anche per il ritorno in scena di Arnaud che darà conforto a Marina.

Marina tradisce Ferri con Arnaud: anticipazioni Un posto al sole al 21 aprile

Il cliente francese deciderà di affidarsi proprio ai Cantieri Ferri per il suo yatch e Marina deciderà di seguire tale trattativa in prima persona.

Il feeling tra i due non passerà inosservato agli occhi di Roberto, il quale inizierà ad avere subito dei sospetti su questo rapporto.

Le anticipazioni di Un posto al sole fino al 21 aprile 2023 rivelano che il colpo di scena ci sarà nel momento in cui Marina si ritroverà da sola con Arnaud: tra i due ci sarà un bacio che lascerà spiazzata la donna.

Marina, subito dopo il bacio, respingerà Arnaud, per evitare che tra i due possa esserci qualcos'altro ma intanto si sentirà turbata da quanto è accaduto.

Cosa succederà a questo punto? Marina confesserà il tradimento a Ferri oppure preferirà mantenere il segreto?

Alberto inganna ancora Clara: anticipazioni Un posto al sole al 21 aprile

In attesa di scoprirlo, le nuove anticipazioni di Un posto al sole nella settimana 17-21 aprile, rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Alberto.

Il ricco avvocato non si rassegnerà alla fine della sua storia con Diana, la quale ha scelto di chiudere la loro frequentazione.

Una relazione portata avanti in segreto, dato che Alberto ha ingannato Clara tenendola all'oscuro dei fatti e continuerà a farlo per evitare che la donna possa avere dei sospetti sul suo conto.

Intanto Franco farà uno sconfortante bilancio della propria vita lavorativa e ciò che verrà fuori non sarà affatto positivo.