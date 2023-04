Nelle prossime puntate di Un posto al sole, che andranno in onda dal 3 al 7 aprile su Rai 3 a partire dalle 20:50, Roberto sarà più vicino a Lara e Marina deciderà di andare a Londra. Angela riceverà una interessante proposta lavorativa.

Andiamo a vedere nel dettaglio cosa accadrà e quali saranno le vicissitudini dei protagonisti coinvolti nei vari episodi.

Un posto al sole: Marina decide di andare a Londra

Marina vista la situazione insostenibile creatasi a casa deciderà di recarsi a Londra per ritrovare Alice e Elena. La donna nella capitale inglese avrà, tra l'altro, un incontro particolarmente interessante.

Nel frattempo Roberto, invece, supporterà Lara e deciderà insieme a lei di occuparsi di Tommaso. La loro vicinanza e il loro feeling sembrerà sempre più evidente e i due appariranno molto in sintonia.

Samuel sarà sempre più indeciso, da una parte vorrebbe lasciarsi andare con Micaela e dall'altra vorrebbe però rimanere fedele a Speranza, anche se con quest'ultima non sta trascorrendo dei momenti particolarmente entusiasmanti. Il ragazzo trasferirà i suoi dubbi a Nunzio al quale chiederà dei consigli sulla sua situazione.

Una interessante proposta lavorativa verrà recapitata ad Angela, la donna per il momento non ne parlerà con Franco temendo la sua reazione, soprattutto perché nel caso accettasse dovrebbe di nuovo allontanarsi da casa.

Silvia comunicherà a Samuel, Diego e Nunzio di aver accolto le istanze di Palladini, i tre saranno quindi molto preoccupati dalla situazione e inizieranno a temere di perdere il loro lavoro. Rossella, però, scoprirà alcune cose che riguardano Alberto e la situazione potrebbe repentinamente cambiare.

Continueranno i momenti intimi e piacevoli tra Roberto e Lara, ma Ferri si pentirà dell'accaduto e cercherà in tutti i modi di rimanere vicino a sua moglie e non mettere a rischio il suo matrimonio.

Prossimi episodi di Un posto al sole: decisione importante per Silvia sul Vulcano

Roberto si troverà sempre più in difficoltà nel rapporto con Lara, quest'ultima infatti cercherà in tutti i modi di distrarlo e farlo staccare da sua moglie. Ferri però sarà sempre più convinto di voler continuare il suo rapporto con Marina, anche se questa nell'immediato non sembrerà così propensa ad accontentarlo.

Rossella verrà a conoscenza del fatto che dietro alle critiche al Vulcano ci sia Alberto, una volta saputo ciò Samuel, Diego e Nunzio si recheranno immediatamente da Silvia per consentirle di salvare il locale. La donna sarà pronta a firmare dal notaio la cessione della metà delle sue quote a Palladini e i tre ragazzi cercheranno in ogni modo di fermarla.

Filippo penserà ad alcune situazioni del suo passato che non lo faranno stare affatto tranquillo e lo costringeranno a prendere una difficile decisione. Intanto Renato deciderà di farsi aiutare da Rosa per rimettere in ordine la propria abitazione.

Franco potrebbe ritrovarsi senza lavoro e risulterà essere particolarmente affranto, per questo motivo Angela non ha ancora detto all'uomo della proposta lavorativa che la riguarda e sembra intenzionata ad accantonarla definitivamente.

Silvia, infine, sarà molto combattuta e dovrà decidere de firmare le carte dal notaio o dare credito alle motivazioni di Samuel, Nunzio e Diego che la invitano a strappare tutto. Saranno momenti cruciali per il futuro del Vulcano.