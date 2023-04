Miriam Candurro, che in Un posto al sole presta il volto al personaggio di Serena Cirillo, ha pubblicato alcune stories in cui ha incuriosito tutti i suoi fan. L'attrice, visibilmente emozionata, ha rivelato di non essere più nella pelle a causa di una novità che racconterà a breve.

Nell'attesa di rivelare il "mistero", l'attrice ha voluto giocare con i suoi follower mettendoli alla prova. In alcune sue stories, pubblicate sul suo profilo ufficiale di Instagram. Miriam Candurro ha infatti aperto un box in cui ha chiesto alle persone che la seguono di indovinare cosa le sia successo.

I fan convinti che l'attrice sia incinta

Dopo l'annuncio di Miriam Candurro, i suoi follower si sono sbizzarriti dando le risposte più svariate. In particolare, a detta dell'attrice, ce n'era una molto più ricorrente delle altre. Molti fan hanno infatti associato il suo sorriso e la "lieta notizia" all'arrivo di una gravidanza. L'artista ha però voluto subito chiarire il malinteso, queste le sue parole: "Quasi tutti avete scritto questo, ma no non sono incinta" e poi ha aggiunto: "Si tratta di una questione legata la lavoro, che vi dirò appena sarà possibile".

L'ipotesi di una novità per Serena ad Un posto al sole

Molti fan hanno pensato che si trattasse di qualcosa legato ad Un posto al sole. Al momento Serena non è coinvolta in nessuna storyline di rilievo e il suo personaggio è appena uscito dalla lite con Mariella.

Serena e Mariella hanno fatto pace e lei si sta sforzando di contenere l'esuberanza delle sue sorelle.

Ciclicamente tutti i protagonisti si trovano al centro di vicende, quindi lecito pensare che, a breve, ci sarò qualche nuova trama che vedrà Serena al centro della narrazione, tuttavia la bella notizia di cui parlava dovrebbe essere legata ad altro.

Miriam Candurro: "Una persona ha indovinato"

L'attrice ha ammesso che tra le tante risposte, che in parte ha mostrato, c'era quella giusta: "Vi dico che una persona ha indovinato cosa succederà e dove... e non era per niente semplice". Per alcuni Miriam Candurro, che è anche una scrittrice, starebbe scrivendo il suo terzo libro, dopo il successo di "Vorrei che fosse già domani" e "La settima stanza".

Qualcuno è andato oltre affermando che uno dei due suoi romanzi sia stato scelto come soggetto di un film o di una fiction.

Altri invece hanno ipotizzato che si tratti di qualcosa legato al suo ruolo di attrice come un nuovo ruolo in un film o in una fiction di successo in Italia o all'estero. Molti fan hanno invece pensato che Miriam Candurro riceverà qualche premio prestigioso come attrice o scrittrice.

In attesa di scoprire quale sia la verità c'è solo la sicurezza che si tratti di qualcosa legato alla sua professione e che a breve verrà rivelato.