Un posto al sole, la soap partenopea in onda su Rai 3 giunge alla fine di una settimana piuttosto turbolenta. Le anticipazioni delle puntate del 27 e 28 aprile spiegano che le coppie sotto i riflettori saranno quelle formate da Marina e Roberto, Guido e Mariella e Franco e Angela che per motivi diversi avranno degli ostacoli da affrontare. Roberto, in ansia per il piccolo Tommaso, farà soffrire sempre di più Marina, ma presto emergerà un segreto che potrebbe cambiare tutto. Franco e Angela, invece, saranno lontani a causa dei problemi di lavoro di Boschi, mentre Guido e Mariella dovranno chiarire un equivoco.

Anticipazioni Un posto al sole: Marina avrà paura di perdere suo marito

Le anticipazioni di Un posto al sole di giovedì 27 e venerdì 28 aprile raccontano che a casa Ferri la serenità sarà ancora un ricordo lontano. Roberto sarà in ansia per la situazione del piccolo Tommaso che sembrerà stare sempre peggio e questo non farà altro che indispettire Marina. La moglie di Ferri, infatti, continuerà a temere di perdere Roberto a causa di Lara. Presto, tuttavia, emergerà un segreto terribile che potrebbe chiarire le cause dei malori del bambino e tutto cambierà per i protagonisti.

Anticipazioni puntate di giovedì e venerdì 27 e 28 aprile: Otello vorrebbe tornare a Indica

Le puntate di Un posto al sole che andranno in onda giovedì 27 e venerdì 28 aprile vedranno al centro dell'attenzione anche le vicende di Franco e Angela.

La tensione tra i due genitori di Bianca non accennerà a diminuire e sembrerà quasi impossibile trovare un punto d'incontro. I problemi di lavoro di Boschi che ha appena perso il suo posto al garage di Peppino contribuiranno ad alimentare i malumori in casa. Nel frattempo, Otello proporrà a Rossella e Riccardo un viaggio a Indica, ma per lui non sarà per niente facile ritornare nel posti in cui era stato felice con la sua amata moglie.

Guido nei guai con Mariella per colpa del marito di Bice

Le anticipazioni di Un posto al sole di giovedì 27 e venerdì 28 aprile rivelano che anche la coppia formata da Guido e Mariella sarà messa seriamente in discussione. Grazie all'aiuto di Bice, la signora Altieri riuscirà ad accedere allo smartphone di suo marito e arriverà a trovare le foto che ritraggono Guido in compagnia delle donne tedesche al pub.

Mariella e la sua amica non esiteranno ad affrontare subito la situazione, mettendo alle strette il vigile dopo il ritrovamento delle immagini e il vigile dovrà trovare una spiegazione convincente. Guido non ha mai tradito Mariella, ma sarà molto difficile riuscire a farle credere che si è trattato davvero di un equivoco provocato dal marito di Bice.