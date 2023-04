Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole in onda domani 7 aprile 2023, alle ore 20:50 su Rai 3, raccontano che Silvia deve decidere se accettare la proposta di Alberto, pronto a rovinarla per prendersi in un secondo momento tutte le quote di Caffè Vulcano, oppure entrare in società con Diego, Samuel e Nunzio. Intanto, Rossella sarà sempre più convinta che sia proprio Palladini ad aver scritto le recensioni negative rivolte al locale. Franco, invece, sarà seriamente preoccupato per il lavoro: gli affari al garage vanno piuttosto male. Da sottolineare che, negli episodi della prossima settimana, Angela scoprirà di essere incinta.

Davanti a questa notizia, Boschi non sarà così contento, in ansia per la situazione economica che non è affatto rosea. Renato, stanco del disordine che regna nel suo appartamento, ha chiesto l'aiuto di Rosa ma cercherà in tutti i modi di tenere la cosa segreta a Giulia.

Angela in preda all'ansia: anticipazioni Un posto al sole 7 aprile

Nella puntata di Un posto al sole che andrà in onda domani su Rai 3 vedremo Angela piuttosto turbata, ma non solo per quanto riguarda la situazione economica della sua famiglia. Franco sarà angosciato all'idea di perdere il lavoro, dato che gli affari al garage andranno male. A fronte di questo ma anche di un altro problema che si presenterà all'improvviso, Angela deciderà di rinunciare alla trasferta lavorativa che la porterebbe per diversi mesi lontano da Napoli.

Anticipazioni Un posto al sole 7 aprile: Silvia inchioda Alberto?

Nunzio ha avuto un'idea geniale: sarà lui con Samuel e Diego a dare i soldi necessari a Silvia per pagare i debiti del locale. La cifra non sarà sufficiente ma, poco dopo, ci penserà Michele, in forma anonima, a mettere il denaro mancante. Silvia dovrà quindi scegliere se fidarsi dei suoi nuovi soci oppure accettare la proposta di Alberto.

A tal proposito, Palladini sarà ormai in trappola, dato che Rossella ha la certezza che sia lui ad aver scritto le recensioni negative che hanno affossato il locale. Occhio alle prossime puntate, perché il 'caro' Palladini sarà sul punto di essere smascherato anche per la sua storia con Diana: qualcuno li vedrà insieme e Clara potrebbe scoprire tutto.

Un posto al sole puntata di domani 7 aprile: Renato salvato da Rosa

Pur di non fare una brutta figura con Giulia, Renato le ha nascosto il disordine che impera nel suo appartamento. Sarà la diligente Rosa a salvarlo, riordinando e rassettando tutto al meglio. Poggi si convincerà ad assumerla in pianta stabile? Ricordiamo che le puntate di Un posto al sole possono essere riviste anche in replica su RaiPlay dopo la messa in onda.