Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole che andrà in onda su Rai 3 il 13 aprile 2023, alle ore 20:50, rivelano che Roberto correrà in soccorso di Lara e Tommaso, alle prese con una nuova emergenza. Ciò non farà altro che mettere ancora più distanza tra Ferri e Marina, che penserà a prendere una decisione drastica sul suo matrimonio.

Intanto Silvia progetterà insieme ai suoi giovani soci il rilancio di Caffè Vulcano, ancora all'oscuro che a salvarlo abbia grandemente contribuito Michele. Alberto non mollerà la presa e organizzerà un altro piano spietato per affossare il locale.

Tra Damiano e Rosa ci sarà una notte di passione dalle conseguenze inimmaginabili, in primis per quanto riguarda Viola.

Anticipazioni Un posto al sole: Silvia e Caffè Vulcano in bilico

Nunzio vuole fare le cose in grande e con i suoi soci di Caffè Vulcano sembra tutto semplice. Michele è stato colui che ha reso possibile questo sogno e ha messo Alberto all'angolo.

Palladini si arrenderà? Assolutamente no. Per lui è in arrivo un periodo molto difficile. Dopo aver perso l'affare del locale, Diana non vorrà più continuare la storia con lui e, a dare la batosta finale, ci penserà Micaela. Roso dalla rabbia e dalla frustrazione, Palladini si sfogherà ancora su Silvia, cercando di affossare di nuovo il suo locale.

Damiano illude Rosa: le anticipazioni di Un posto al sole

Prossimamente Alberto verrà incastrato da un video girato da Micaela e il filmato finirà nelle mani di Clara. Prima di questo momento, però, Palladini cercherà di fare il possibile per riconquistare Diana.

Intanto Viola avrà dei seri dubbi in merito al matrimonio con Eugenio e alla prospettiva di passare la sua vita con lui.

Damiano è ancora presente nei suoi pensieri, come Ornella ha intuito da tempo. Ci sarà però una svolta inaspettata, perché Renda e l'ex moglie Rosa si troveranno a passare la notte insieme, riaccendendo la fiamma della passione. Ma per Rosa il risveglio sarà traumatico, in quanto Damiano si giustificherà dicendole che quello che è successo tra loro è stato un errore.

Un posto al sole, anticipazioni: Roberto sceglie Lara

L'ostinazione di Lara sarà sempre più forte e un'emergenza improvvisa la spingerà a telefonare a Roberto, pregandolo di raggiungere lei e il piccolo Tommaso.

Nella puntata di Un Posto al Sole del 13 aprile 2023, Ferri sceglierà di dare priorità a quello che crede suo figlio e a Lara. Sarà la goccia che farà traboccare il vaso, perché Marina, stanca della situazione, mediterà di prendere una decisione sul suo matrimonio.

Un Posto al Sole può essere visto in replica su RaiPlay dopo la messa in onda su Rai 3 delle 20:50.