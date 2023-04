Non c'è pace per i personaggi di Palazzo Palladini, i quali si ritroveranno a dover fare i conti con una serie di vicende intricate nelle prossime puntate di Un posto al sole in scena su Rai 3 dal 24 al 28 aprile. In questo lasso temporale verrà alla luce un agghiacciante segreto riguardo i frequenti malesseri del piccolo Tommaso, in più si assisterà alla sfuriata di Alberto, che finirà per far cambiare opinione a Silvia in merito ai suoi giovani soci. Inoltre Mariella e Bice scopriranno delle foto compromettenti di Michele e Guido in compagnia di alcune signore tedesche.

Verrà dato ampio spazio anche alla crisi familiare e professionale di Franco Boschi, che continuerà a non trovare pace. Ci sarà persino uno scontro tra Damiano ed Eduardo, mentre Viola avrà a che fare con una certa imbarazzante situazione che la coinvolgerà insieme a Raffaele.

Un posto al sole puntate dal 24 al 28/4: un terribile segreto dietro ai malesseri di Tommaso

Problemi coniugali per Marina e Roberto, in particolar modo quando si scoprirà che il piccolo Tommaso sta veramente male. Ferri lascerà ogni cosa per dedicare tempo e attenzioni al presunto figlio, finendo per riavvicinarsi a Lara e per legare di più con il bambino. In questo modo la gelosia di Marina aumenterà insieme all'incontenibile frustrazione.

Il problema sarà che dietro ai frequenti malesseri del piccolo Tommaso si cela un segreto agghiacciante.

Franco assiste al confronto teso tra Damiano ed Eduardo

Non c'è pace per Franco Boschi, che continuerà ad avere delle brutte notizie sul suo lavoro. Come se non bastasse assisterà al confronto teso tra Damiano ed Eduardo, e anche con la moglie la situazione non sarà delle migliori.

Tornando a Damiano, l'atteggiamento del poliziotto risulterà indigesto a Rosa, che finirà per rivalersi su Viola. Per la maestra Bruni ci sarà anche da badare a una situazione a dir poco disagevole con il portiere di Palazzo Palladini.

Anticipazioni settimanali Un posto al sole 24-28 aprile: Mariella trova delle foto compromettenti di Guido

Una sospettosa Mariella deciderà di vederci chiaro sullo strano atteggiamento di Guido Del Bue. La vigilessa di Un posto al sole arriverà al punto di dare un'occhiata al suo smartphone, ma riuscirà a scovare qualcosa? Una volta coinvolta anche Bice in questa faccenda, le due signore troveranno alcune foto compromettenti di Guido e Michele insieme ad alcune tedesche in vacanza a Napoli. Ormai, con le spalle al muro, a Del Bue non resterà altro da fare che cercare di ripristinare la fiducia della moglie

Un posto al sole spoiler al 28 aprile, Silvia si ricrede su Diego e Nunzio, Otello fragile

Clara, che ha chiuso con Alberto dopo aver scoperto il suo tradimento, grazie al supporto di Giulia Poggi riuscirà a tenere il suo ex lontano da lei.

Mentre la madre di Angela cercherà di aprire gli occhi a Clara, Palladini non la prenderà affatto bene. L'avvocato si scaglierà contro coloro che reputa responsabili della crisi famigliare e la sua reazione porterà Silvia a cambiare opinione su Diego e Nunzio.

Un fragile Otello, che non riesce a frequentare il paese in cui ha vissuto per tutta la vita con Teresa, chiederà alla nipote Rossella e a Riccardo di andare con lui a Indica.