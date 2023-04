Venerdì 28 aprile è in programma l'ultima puntata della settimana di Uomini e donne, in programma come sempre alle 14:45 circa.

Le anticipazioni sul talk show dei sentimenti di Maria De Filippi rivelano che al centro dell'attenzione ci saranno le vicende di Armando, il quale si troverà ai ferri corti in studio con Riccardo Guarnieri.

Spazio anche alle vicende di Luca Daffrè, che questa volta riuscirà a emozionare il pubblico con la sua corteggiatrice Alessandra.

Riccardo si scaglia contro Armando: anticipazioni Uomini e donne del 28 aprile

Le anticipazioni della puntata di Uomini e donne del 28 aprile 2023 rivelano che Armando si troverà messo alle strette in studio non solo da Aurora, ma anche da Riccardo Guarnieri.

L'ex fidanzato di Ida Platano non farà sconti al rivale, accusandolo di avere alle spalle un manager che si occuperebbe delle sue prestazioni lavorative.

Accuse che in passato il cavaliere napoletano aveva già smentito, ma torneranno a galla nel corso della puntata di venerdì pomeriggio.

A quel punto tra i due volti del trono over nascerà una accesa discussione: i due arriveranno a sfiorare la rissa in studio, tanto che sarà necessario l'intervento di altri volti della trasmissione Mediaset per poterli separare ed evitare che accada il peggio.

Insomma l'ennesimo momento di tensione che arriva a distanza di poche puntate dalla lite tra Tina ed Elio, la quale potrebbe finire addirittura in un'aula di tribunale.

Luca emoziona con Alessandra: anticipazioni Uomini e donne del 28 aprile

Le anticipazioni della puntata di Uomini e donne di venerdì pomeriggio rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Luca Daffrè.

Il tronista si ritroverà al centro dell'attenzione dopo aver organizzato un'esterna speciale con Alessandra.

I due avranno modo di passare del tempo insieme e di recuperare dopo che, nel corso delle ultime puntate del talk show pomeridiano di Canale 5, ci sono stati diversi momenti di tensione.

Alessandra apre il suo cuore a Luca: anticipazioni Uomini e donne del 28 aprile

L'incontro di Luca con Alessandra finirà per emozionare il pubblico: il tronista sarà in grado di creare un'atmosfera tale da permettere alla corteggiatrice di potersi lasciare andare e finalmente far emergere i suoi veri sentimenti.

Gli spoiler di questa nuova puntata di Uomini e donne rivelano che Alessandra aprirà il suo cuore a Luca, e per la prima volta svelerà i motivi che la portano ad apparire fredda e distaccata.

La ragazza ammetterà di essere vittima della sindrome dell'abbandono, dato che teme sempre possibili fregature, complice il suo passato decisamente complicato che l'ha profondamente segnata, portandola a essere scettica.