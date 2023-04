Prosegue l'appuntamento con Uomini e donne e, le anticipazioni tratte dalla nuova registrazione di questa domenica 16 aprile, rivelano che non sono mancati i momenti di tensione in studio.

Occhi puntati in primis sulle dame Gemma e Paola che, questa volta, si sono ritrovate protagoniste di un acceso scontro verbale che non è passato affatto inosservato.

Paola e Gemma ai ferri corti in studio: anticipazioni Uomini e donne registrazione 16 aprile

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla nuova registrazione di Uomini e donne di questa domenica 16 aprile 2023, rivelano che c'è stato spazio per le vicende di Gemma e Paola, le quali si sono ritrovate ai ferri corti in studio.

Come svelato da Lorenzo Pugnaloni, nel corso delle riprese di questa settimana le due dame del trono over hanno discuso in maniera furiosa "per colpa" di Elio, il cavaliere che entrambe stanno corteggiando.

Ebbene la lite tra le due è stata particolarmente intensa, al punto che si parla di "fuoco e fiamme" nello studio della trasmissione del pomeriggio di Maria De Filippi.

Un nuovo pretendente per Gemma: anticipazioni Uomini e donne

Alla fine, però, Elio ha dato il "benservito" alla dama Paola: questa mattina, infatti, l'avrebbe rifiutata per motivi decisamente futili e in tal modo avrebbe preferito concentrare le sue attenzioni sulla dama torinese.

Ma non è finita qui, perché nel corso della nuova registrazione di questa settimana, c'è stato spazio anche per l'arrivo di un nuovo cavaliere che ha chiesto di poter conoscere meglio Gemma e la dama ha scelto di tenerlo.

E poi ancora, nel corso della registrazione di questa settimana, Luca Daffrè è stato protagonista di una nuova esterna con una ragazza napoletana che aveva attirato la sua attenzione.

Nicole dubita di Carlo: anticipazioni Uomini e donne registrazione 16 aprile

Peccato, però, che l'esito finale non sia stato dei migliori: i due si sono resi conto di non essere fatti per stare insieme e, a quel punto, è stata la corteggiatrice a decidere di mollare la presa e abbandonare la trasmissione.

Occhi puntati anche sulle novità della tronista Nicole: le anticipazioni delle nuove riprese di Uomini e donne rivelano che la ragazza ha messo in discussione il percorso di Carlo, tanto da dubitare sul reale interesse del ragazzo nei suoi confronti.

Una nuova settimana che si preannuncia ricca di colpi di scena per tutti gli appassionati della trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi, la quale continua a registrare risultati d'ascolto ben al di sopra delle più rosee aspettative, con punte che arrivano a toccare anche la soglia del 30% di share in daytime e picchi che hanno sfiorato anche il 35% durante la messa in onda su Canale 5.