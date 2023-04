Nelle scorse ore diversi personaggi di Uomini e donne sono finiti al centro del gossip per quello che hanno postato sui social network.

Se da un lato Riccardo avrebbe punzecchiato Alessandro per un presunto tradimento, nel frattempo Pamela Barretta è tornata a parlare di Armando e dei tentativi che avrebbe fatto per entrare nella casa del GF Vip. In alcuni video apparsi su Instagram, infatti, l'ex dama ha raccontato che Incarnato sarebbe stato proposto al reality da un manager, ma che gli addetti ai lavori l'avrebbero bocciato ancor prima di fargli un provino.

Le frecciatine della protagonista di Uomini e donne

Se nelle ultime puntate di Uomini e donne si è parlato di Armando per gli attacchi che ha fatto a Paola, sul web si continua a discutere del "polverone" che si è sollevato attorno ad Incarnato nelle scorse settimane.

Maria De Filippi ha detto di credere al napoletano quando dice di non aver fatto casting per trasmissioni diverse da quelle che lei conduce, ma sui social network c'è ancora chi sostiene l'opposto.

In alcuni video che ha postato sul suo account Instagram, infatti, Pamela Barretta è tornata sull'argomento e ha svelato un retroscena che metterebbe in discussione la versione che il cavaliere ha dato in tv a riguardo.

"L'hanno proposto per il Grande fratello vip, è stato qualche suo manager anche se lui dice di non averne", ha esordito l'ex dama del Trono Over nello sfogo che i siti di gossip stanno riportando il 21 aprile.

Nuovi retroscena sul volto di Uomini e donne

"La verità è che il provino non l'ha fatto perché non l'hanno voluto. Aurora non si sbagliava", ha aggiunto la pugliese sempre su Instagram.

La bella Pamela, dunque, ha supportato la tesi di Tropea secondo la quale Armando avrebbe partecipato volentieri al Grande Fratello Vip ma gli addetti ai lavori non l'avrebbero mai preso in considerazione come possibile concorrente e lei di questo è molto contenta: "Hanno fatto bene, pensa sentire h24 le urla e il suo modo di fare così violento".

Barretta ha anche commentato l'ultimo post che Incarnato ha caricato sul suo profilo, quello nel quale ha menzionato i valori di una volta e il poco rispetto che ci sarebbe nel mondo attuale.

"Lui si asfalta da solo tutte le volte che apre bocca in puntata. Ma poi parla davvero di umanità? Io sono scioccata perché è ridicolo che lo faccia lui", ha proseguito l'ex dama del Trono Over.

Attesa per le anticipazioni di Uomini e donne

Nonostante le tante indiscrezioni che stanno circolando ultimamente sul suo conto, Armando rimane uno dei protagonisti assoluti di Uomini e Donne e la prima a volerlo è Maria De Filippi.

La conduttrice non ha mai preso in considerazione l'ipotesi di mandare a casa il cavaliere, neppure quando è arrivata al punto di rimproverarlo davanti a tutti per gli scivoloni che ha commesso nei confronti delle dame del parterre.

La prossima registrazione del dating-show ci sarà sabato 22 aprile e gli spoiler saranno utili per capire se è accaduto qualcosa di rilevante in questa settimana.