Le prossime registrazioni di Uomini e donne potrebbero essere caratterizzate dalla resa dei conti finale per Armando Incarnato.

Il cavaliere napoletano è finito al centro dell'attenzione dopo la segnalazione di Aurora, la quale sostiene che Armando starebbe prendendo in giro la redazione, tenendo nascosto a tutti di avere un manager e di aver partecipato ai provini per il GF Vip.

Accuse che hanno spinto Armando a reagire con veemenza, al punto da chiedere a Maria di far intervenire Alfonso Signorini per risolvere la questione.

Il mistero su Armando al centro delle prossime registrazioni di U&D

Le ultime puntate di Uomini e donne sono state caratterizzate dalla dura presa di posizione di Aurora nei confronti di Armando.

La dama del trono over ha puntato il dito contro il cavaliere napoletano, accusandolo di aver partecipato ai provini per entrare a far parte del cast del Grande Fratello Vip e di altre trasmissioni.

Accuse che Armando ha prontamente respinto al mittente, tanto da chiedere a De Filippi di poter prendere informazioni per accertare la verità dei fatti.

Alfonso Signorini potrebbe chiarire su Armando nelle prossime registrazioni di Uomini e donne

Dopo essersi ritrovata "messa alle strette", ecco che la padrona di casa del talk show pomeridiano di Canale 5 ha svelato che avrebbe interpellato Signorini per capire la verità dei fatti.

Di conseguenza le prossime registrazioni di Uomini e donne, previste il 15 e 16 aprile, potrebbero essere quelle decisive per Armando, dato che la verità dei fatti potrebbe venire finalmente a galla.

Nel corso delle riprese di questa settimana, Alfonso Signorini potrebbe intervenire in prima persona per far chiarezza su quanto è successo e spiegare così al pubblico del talk show Mediaset se Armando ha sostenuto o meno questo provino per il GF Vip.

La verità di Signorini su Armando nelle prossime registrazioni di U&D?

Del resto Armando ha precisato che, solo dopo aver appurato con certezza la sua totale estraneità ai fatti e alle accuse sostenute da Aurora, sarebbe rientrato di nuovo in trasmissione.

A questo punto non si esclude che Signorini (libero ormai dal doppio impegno settimanale con il Grande Fratello Vip) possa decidere di passare in trasmissione oppure potrebbe realizzare un videomessaggio per chiarire la posizione di Armando.

Insomma i colpi di scena non mancheranno neppure nel corso delle prossime registrazioni di questa edizione del talk show, che continua a registrare ascolti record in daytime con punte del 30% di share e ben tre milioni di fedelissimi in daytime.