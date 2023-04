L'ultima registrazione di Uomini e donne di venerdì 7 aprile è stata caratterizzata da momenti di tensione che hanno avuto come protagonista Armando Incarnato.

Il cavaliere del trono over si è ritrovato al centro di accese polemiche in studio, dopo essere stato smascherato sul presunto manager dalla dama Aurora.

In studio, infatti, la donna ha svelato che il cavaliere napoletano avrebbe un manager alle sue spalle che gestirebbe le varie ospitate e quindi il suo "percorso professionale" fuori dallo studio della trasmissione di Maria De Filippi che, a questo punto, gli servirebbe per accrescere la popolarità.

Armando messo alle strette da Aurora: retroscena Uomini e donne nuove puntate

Nel dettaglio, nuovi retroscena esclusivi sull'ultima registrazione di Uomini e donne sono state svelati da Lorenzo Pugnaloni a Blasting News: il cavaliere Armando ha tenuto banco in studio per diverso tempo, dopo gli attacchi che gli sono stati rivolti dalla dama Aurora.

Tra i due non corre buon sangue e, nel corso delle riprese di questa settimana, Aurora ha messo in dubbio l'atteggiamento di Armando, sostenendo di aver scoperto che il cavaliere ha un manager.

In questo modo, quindi, Aurora ha messo in dubbio la credibilità di Armando, sostenendo che il cavaliere starebbe solo prendendo in giro la redazione del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi, perché il suo vero scopo non sarebbe più quello di cercare l'amore e la donna della sua vita bensì accrescere la popolarità.

Armando minaccia di lasciare: retroscena Uomini e donne

La dama Aurora ha "smascherato" Armando sostenendo che il cavaliere avrebbe fatto dei provini per partecipare al Grande Fratello Vip e inoltre ha svelato che, fuori dallo studio della trasmissione di Maria De Filippi, presterebbe la sua immagine per fare pubblicità e serate.

Insomma, una doccia fredda per Armando che, in studio, non ha reagito proprio nel migliore dei modi.

Stando ai retroscena riguardanti questa nuova registrazione di Uomini e donne, il cavaliere ha perso le staffe nel momento in cui si è ritrovato attaccato da Gianni Sperti, Aurora e Riccardo Guarnieri.

Armando mette alle strette la redazione: retroscena Uomini e donne

Armando ha messo alle strette anche la redazione del talk show di Maria De Filippi, chiedendo di vedere le prove ufficiali di queste accuse che gli erano state mosse in studio da Aurora.

"Voglio le prove, se è vero vado via se non è vero va via Aurora", sono le parole esclamate da Armando nel corso della registrazione di Uomini e donne di questa settimana.

Cosa succederà a questo punto? Esistono queste prove che attesterebbero l'esistenza di un manager alle spalle del cavaliere napoletano? Lo scopriremo nel corso delle prossime riprese di questa edizione.