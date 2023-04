Amicizia al capolinea tra Luca Salatino e Matteo Ranieri? I due ex tronisti di Uomini e donne sono stati protagonisti della nascita di un rapporto di amicizia speciale, che ha tenuto banco all'interno della trasmissione del pomeriggio di Canale 5.

Un rapporto che i due hanno coltivato per diversi mesi anche dopo la fine della loro esperienza in trasmissione, fino ad arrivare al punto in cui, intrapreso due strade differenti, hanno fatto calare il sipario sul loro legame.

Secondo i retroscena riportati da Deianira Marzano e Amedeo Venza, i due ex tronisti di Uomini e donne non sarebbero rimasti in buoni rapporti.

Retroscena su Luca Salatino e Matteo Ranieri dopo Uomini e donne

L'amicizia tra Luca e Matteo è nata durante l'esperienza vissuta insieme a Uomini e donne, dove sono stati entrambi tronisti per una stagione.

I due hanno coltivato il loro legame anche fuori dallo studio della trasmissione di Maria De Filippi, ma a un certo punto non si sono più considerati e non hanno proferito alcun tipo di parola sul perché della fine della loro amicizia.

Secondo Deianira Marzano attualmente Luca non farebbe i salti di gioia nel momento in cui gli viene nominato il suo ex compagno di avventura a Uomini e donne.

"Da fonti super certe, Luca Salatino se solo sente nominare Matteo Ranieri, gli saltano i nervi", ha scritto l'esperta di gossip.

Il presunto motivo della rottura tra Luca e Matteo dopo Uomini e donne

"Il motivo potrebbe essere legato proprio al GF Vip", ha aggiunto Amedeo Venza, provando a spiegare i motivi di questa rottura.

Al momento però, nonostante i retroscena che trapelano sul loro conto, sia Matteo Ranieri che Luca Salatino preferiscono restare in silenzio e non hanno commentato quanto riportato da Deianira Marzano e Amedeo Venza sui social.

Del resto per Luca Salatino questo è un periodo particolarmente complicato: da qualche giorno l'ex tronista di Uomini e donne ha confermato la fine della sua relazione con Soraia [VIDEO], la ragazza che ha avuto modo di conoscere proprio durante l'esperienza a Uomini e donne.

Luca rompe il silenzio su Soraia: è finita per la coppia nata a Uomini e donne

Pochi mesi dopo la fine della sua esperienza al Grande Fratello Vip, e dopo le insistenti voci legate a una crisi in corso, Luca ha scelto di rompere il silenzio e lo ha fatto confermando la fine della sua storia d'amore con Soraia, durata meno di un anno.

Un addio che ha spiazzato i fan della coppia visto che, durante la sua esperienza all'interno della casa di Cinecittà, Luca aveva più volte ammesso di voler convolare a nozze al più presto con la fidanzata e mettere su famiglia insieme.