Cambio programmazione per Uomini e donne su Canale 5. Gli spettatori e appassionati del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi dovranno fare i conti con uno stop di ben tre giorni in daytime.

Una variazione di palinsesto importante che, attualmente, prevede una sospensione di U&D anche per la giornata di venerdì 21 aprile, quando alle 14:45 non ci sarà il consueto appuntamento con il talk show che vede protagonisti Gemma e Armando, bensì uno speciale di Amici 22.

Nel dettaglio, l'appuntamento con Uomini e donne subirà delle importanti variazioni di palinsesto in questa metà aprile, arrivando a raggiungere ben tre giornate di sospensione dalla programmazione della rete ammiraglia Mediaset.

Il prossimo venerdì 21 aprile, ad esempio, non ci sarà spazio per la nuova puntata del talk show condotto da Maria De Filippi.

Il palinsesto di Canale 5 è stato modificato e, al posto di Uomini e donne, alle 14:45 in poi, ci sarà spazio per la messa in onda di una puntata speciale di Amici 22.

Il talent show andrà in onda con un appuntamento della durata di un'ora e mezza in daytime, che probabilmente sarà dedicato ai concorrenti che sono riusciti ad arrivare alle fasi conclusive di questa edizione del serale, che volge ormai al termine.

Un cambio programmazione che, tuttavia, non ha reso entusiasti i fan della trasmissione sentimentale di Canale 5: in moltissimi, infatti, in rete e sui social, sono esplosi contro la scelta attuata dai vertici del Biscione di mettere in atto questa variazione di palinsesto, sostituendo il dating show con Amici 22.

Ma, come vi dicevamo, lo stop di Uomini e donne dal palinsesto di Canale 5 raggiungerà una durata complessiva di tre giorni.

La trasmissione incentrata sulle vicende dei protagonisti del trono classico e over si fermerà anche nelle giornate del 24 e 25 aprile, quando è previsto un doppio stop in daytime.

Volano ancora gli ascolti di Uomini e donne nel daytime di Canale 5

Insomma, i fan della trasmissione di Canale 5 dovranno rinunciare per ben tre giorni all'appuntamento con Uomini e donne, ma possono stare tranquilli, perché le nuove puntate saranno nuovamente in onda dal 26 aprile in poi, regolarmente nella fascia del primo pomeriggio.

Intanto, anche in queste ultime settimane di programmazione, il talk show dei sentimenti ha registrato ottimi ascolti in daytime.

Oltre 2.8 milioni sono gli spettatori fissi che, tutti i giorni, seguono la trasmissione su Canale 5, in grado di assicurare alla rete ammiraglia del Biscione una percentuale che si aggira sul 28-30% di share.

Grande successo anche per le repliche quotidiane della trasmissione su La5, dove ogni sera, viene seguita da una platea di quasi mezzo milione di spettatori, con picchi di share del 3%.

Un successo importante che, ancora una volta, rende Maria De Filippi uno dei volti più amati dal pubblico della televisione generalista, in grado di conquistare un pubblico trasversale che va dai giovanissimi agli anziani.