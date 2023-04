Elio sarebbe passato alle vie legali dopo l'accesa lite con Tina avvenuta nello studio di Uomini e donne. L'ultima puntata del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi è stata caratterizzata dallo scontro al vetriolo tra la celebre opinionista e il cavaliere del trono over che sembrava aver fatto breccia nel cuore di Gemma.

La lite tra i due è sfociata in quella che poteva essere una vera e propria rissa, al punto che Maria De Filippi è dovuta intervenire in prima persona per fare in modo che tornasse di nuovo il sereno in studio.

Lo scontro infuocato tra Tina e Elio nello studio di Uomini e donne

Nel dettaglio, Elio e Tina si sono ritrovati ai ferri corti nel corso dell'ultima puntata di Uomini e donne trasmessa su Canale 5.

L'opinionista ha puntato il dito contro il cavaliere nel momento in cui si è detto pronto a riprendere in mano le redini del suo legame con la dama Paola, dopo che in passato aveva scelto di chiudere la frequentazione.

La reazione della dama è stata negativa, così come il suo giudizio: Tina questa volta non ha fatto sconti al cavaliere, scagliandosi duramente contro di lui.

Nel giro di pochi minuti, tra Tina e Elio sono volate parole grosse: immediata la reazione della conduttrice, che ha provato a riportare la calma, soprattutto dopo che il cavaliere si era detto pronto a passare alle vie legali.

Elio sarebbe passato alle vie legali contro Tina dopo la lite a Uomini e donne

A quel punto, Maria De Filippi è intervenuta per cercare di placare il cavaliere, facendogli presente quanto fosse inutile intasare i tribunali per dei diverbi "stupidi".

Elio, in quel contesto, sembra essere disposto a deporre l'ascia di guerra nei confronti di Tina, ma sembrerebbe che le cose siano poi cambiate.

Stando alle indiscrezioni riportate dal sito Anticipazioni tv, il cavaliere di Uomini e donne avrebbe scelto di passare alle vie legali contro Tina dopo l'accesissimo scontro avvenuto in trasmissione.

Si vocifera, infatti, che la storica opinionista del talk show pomeridiano di Maria De Filippi avrebbe ricevuto in direttissima una diffida da parte dell'avvocato del cavaliere.

Proseguono le registrazioni di Uomini e donne: il talk show verso il finale di stagione

Insomma, la situazione tra i due non si sarebbe conclusa all'interno dello studio della trasmissione di Canale 5 e adesso potrebbero ritrovarsi addirittura in tribunale.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, cresce l'attesa per le prossime registrazioni di Uomini e donne di questa stagione.

Sabato 29 e domenica 30 aprile sono previste le riprese delle nuove puntate che andranno poi in onda durante il mese di maggio su Canale 5.