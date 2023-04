Continuano le vicende dei protagonisti della soap opera di Rai 3 Un posto al sole. Nel corso della settimana che andrà dal 17 al 21 aprile saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno.

Tra Roberto e Marina le cose andranno sempre peggio, tanto che la donna si legherà sempre di più al suo amico francese Arnaud. Anche per Alberto le cose si metteranno male, l'uomo infatti subirà l'allontanamento della sua compagna Clara, che verrà a conoscenza dei suoi continui tradimenti.

Michele e Guido saranno impegnati a risolvere una situazione piuttosto imbarazzante.

Silvia inizierà invece a fidarsi di Nunzio e Diego e li lascerà rilanciare il Vulcano utilizzando delle strategie di marketing del tutto innovative.

Marina e Arnold sempre più vicini

Lara si insidierà sempre di più nella vita di Roberto superando con abilità tutti i limiti imposti dall'uomo per tenerla lontana. La sua presenza e i suoi subdoli modi di fare, non faranno altro che generare continue tensioni in casa Ferri e spingeranno Marina ad avvicinarsi sempre di più ad Arnaud, facendo aumentare la distanza con suo marito.

Franco invece dovrà iniziare a fare i conti con l'alta probabilità di poter perdere il lavoro e con tutta la serie di conseguenze che questa circostanza potrebbe causare alla sua famiglia e alla sua attuale stabilità economica.

Nunzio e Diego si lanceranno con entusiasmo in nuove sfide e investimenti per poter rilanciare il Vulcano in maniera del tutto innovativa, nonostante i continui timori di Silvia.

Damiano tra Rosa e Viola

Rosa, dopo la notte di passione con Damiano, continuerà a provare un forte rancore verso il suo ex, il quale è deciso a non impegnarsi nuovamente sentimentalmente con lei.

Anche Viola farà fatica a tenere lontani i suoi pensieri dai sentimenti che prova per l'agente, ma un incontro casuale con l'uomo farà vacillare ancora una volta tutte le sue certezze ed avrà delle conseguenze inaspettate per entrambi.

Nunzio riuscirà a convincere Silvia ad assumere un social media manager in grado di rilanciare in maniera innovativa e tecnologica l'immagine del Vulcano.

Le difficoltà di Alberto

Alberto Palladini, deluso e amareggiato per la fine della sua tresca con l'architetto, dovrà stare molto attento a non far scoprire a Clara il reale motivo del suo comportamento. Successivamente un video girato da Micaela al vulcano scatenerà il caos nella coppia formata da Clara e Alberto, oltre che mettere seriamente a rischio la reputazione dell'uomo come avvocato. Ben presto la donna deciderà di allontanarsi da Palladini, rendendosi conto che non è mai cambiato.

Rosa e Viola intanto continueranno a soffrire, seppur in maniera differente, a causa dei sentimenti contrastanti per Damiano.

Guido e Michele incontreranno per caso il marito di Bice nel corso di una delle loro frequenti uscite serali e questo incontro si rivelerà essere davvero imbarazzante per tutti.

Proprio nel momento in cui tra Ferri e Marina sembrerà essere tornato il sereno, nonostante la presenza di Arnaud, una nuova emergenza di Lara e di suo figlio Tommaso farà precipitare ancora una volta la situazione tra i due.