Un posto al sole prosegue con puntate ricche di colpi di scena e le anticipazioni annunciano che Alberto sarà tra i protagonisti della prossima settimana. Nel dettaglio, nelle puntate di giovedì 4 e venerdì 5 maggio ci sarà la fine definitiva per la storia di Alberto e Clara e l'avvocato non la prenderà affatto bene. Palladini non esiterà a minacciare di denuncia l'autore del video. Le tensioni non mancheranno neanche a casa Boschi, con Angela e Franco che sembreranno sull'orlo della separazione. Infine, ci sarà il ritorno anticipato a Napoli da parte di Roberto dopo un discorso accorato da parte di Lara.

Anticipazioni Un posto al sole: Clara pronta a una nuova vita

Le anticipazioni di Un posto al sole di giovedì 4 e venerdì 5 maggio raccontano che Clara sarà decisa a seguire il consiglio di Giulia e non si lascerà influenzare dalle scuse di Alberto. La donna comunicherà a Palladini che non ha intenzione di tornare sui suoi passi e che riprenderà in mano la sua vita. Convinta della sua scelta, si trasferirà a casa dell'amica Rosa, ma Alberto non accetterà affatto la situazione. Fuori di sé dalla rabbia per aver perso la sua compagna, non esiterà a presentarsi al Vulcano con l'ennesima scenata e questa volta minaccerà di denunciare l'autore del video che ha distrutto la sua famiglia.

Anticipazioni puntate di giovedì e venerdì: Roberto rientrerà in anticipo

Le puntate di Un posto al sole di giovedì 4 e venerdì 5 maggio vedono i riflettori puntati su Roberto e Lara. Martinelli e Ferri partiranno per indagare sullo stato di salute del piccolo Tommaso, mentre Marina resterà da sola a Napoli. Per la signora Giordano sarà inevitabile temere la fine del suo matrimonio, ma presto tutto potrebbe cambiare.

Le trame parlano di un rientro anticipato di Roberto in città dopo un accorato discorso di Lara. Marina, al rientro del marito ascolterà una registrazione di una conversazione tra Roberto e la sua ex compagna. Non sono rivelati altri particolari, ma tutto farebbe pensare che durante il viaggio Ferri sia riuscito a incastrare Lara e a farle confessare di essere l'artefice dei malori del bambino, registrando tutto.

Tra Angela e Franco la crisi si farà sempre più profonda

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che nelle puntate di giovedì e venerdì a casa Boschi la situazione tra Angela e Franco sarà sempre più tesa e difficile. Le discussioni tra i due coniugi non si fermeranno e a peggiorare le cose ci sarà una confidenza che Angela farà a Viola. Franco origlierà lo sfogo della moglie con la figlia di Ornella e le sue parole non gli faranno affatto piacere.