Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole in onda dal 10 al 14 aprile rivelano che verrà dato ampio risalto alla vicenda del Caffè Vulcano. Il locale sembrerà infatti pronto a ripartire, tuttavia il progetto si baserà su un impegno economico che Nunzio potrebbe non essere in grado di sostenere. Nel frattempo Alberto, si preparerà a festeggiare la Pasquetta, ma non rinuncerà a tramare contro il locale.

Aria di crisi sempre più profonda tra Ferri e Marina. Roberto infatti sembrerà avere tempo solo per Lara, mentre sua moglie incontrerà un ospite inaspettato che risolleverà le sue giornate.

Angela potrebbe essere incinta, ma la lieta notizia arriverà in un pessimo momento per Franco. L'uomo infatti rischierà di ritrovarsi, da un momento all'altro, senza lavoro.

Un posto al sole, anticipazioni dal 10 al 14 aprile: il caffè Vulcano pronto a ripartire

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, il Caffè Vulcano sembrerà finalmente pronto a ripartire, dopo aver superato la tempesta mediatica dei giorni precedenti. Non è chiaro se Silvia (Luisa Amatucci) firmerà o meno l'accordo con Alberto (Maurizio Aiello), ma la sensazione è che la donna rinunci all'operazione all'ultimo momento.

In questa vicenda avrà un ruolo determinante Nunzio (Vladimir Randazzo). Il ragazzo infatti si prenderà un impegno economico molto oneroso che potrebbe salvare il locale ma che Cammarota potrebbe non essere in grado di sostenere.

Nel frattempo Palladini osserverà l'evolversi della situazione e continuerà a tramare nell'ombra contro il locale. Occhio in particolare alla puntata in onda a Pasquetta, perché dovrebbe riservare molto sorprese in merito a questo personaggio.

Un posto al sole, trame 10-14 aprile: Marina incontra un ospite inaspettato

Nei prossimi episodi di Upas, Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) asseconderà tutte le richieste di Lara (Chiara Conti).

Ferri passerà sempre più tempo con la sua ex e con il piccolo Tommaso, trascurando così sua moglie.

Nel frattempo Marina (Nina Soldano) incontrerà un ospite inaspettato che riuscirà a risollevare le sue giornate. La persona in questione potrebbe essere la stessa che l'imprenditrice incontrerà, a breve, a Londra. Tuttavia, al momento, non ci sono indizi che permettano di capire chi sia questo misterioso personaggio, che potrebbe essere un uomo così come una donna.

Un posto al sole: la famiglia Boschi potrebbe allargarsi

Franco (Peppe Zarbo) e Angela (Claudia Ruffo) attenderanno, con ansia, di scoprire se la loro famiglia si allargherà o meno. Boschi però non sembrerà condividere l'entusiasmo di sua moglie. L'uomo infatti sarà fortemente preoccupato dal pensiero di ritrovarsi senza lavoro. Le anticipazioni non svelano altro, ma nei prossimi giorni se ne saprà sicuramente di più.