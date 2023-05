Martedì 23 maggio 2023, su Canale 5, è andato in onda il concerto di Albano Carrisi dal titolo "Al Bano 4 volte 20".

Tra gli ospiti che sono saliti sul palco per duettare con l'artista pugliese c'è stata pure Romina Power: l'ex moglie di Al Bano si è resa protagonista anche di un siparietto goliardico, nel quale i due ex coniugi hanno ironizzato sulla fine del loro matrimonio.

Il siparietto dei due ex coniugi

Durante il concerto in programma all'Arena di Verona, Al Bano ha ripercorso tutta la carriera artistica e, parlando dei momenti più belli, non poteva non menzionare la sua ex moglie Romina Power, conosciuta sul finire degli anni '60 e con cui è rimasto legato fino al 1999.

Romina è poi arrivata sul palco e ha ironizzato sull'età di Carrisi: "Tu queste feste le fai ogni 10 anni. Forse ora è meglio che cominci a farle ogni due, non si sa mai".

Successivamente i due ex coniugi hanno indirettamente fatto riferimento alla fine del loro matrimonio. In particolare, Al Bano ha stuzzicato Romina Power: "Te ne sei andata in America per 16 anni". Il cantante ha lasciato intendere di aver aspettato l'artista italo-americana in attesa che cambiasse idea, ma la replica di Romina non ha tardato ad arrivare: "Mi sembra che tanto solo non eri ad aspettare".

Il siparietto si è quindi concluso con un'ovazione del pubblico, poi i due si sono esibiti in diverse canzoni che hanno portato insieme al successo nel corso degli anni.

Sui social alcuni utenti hanno poi commentato quanto accaduto tra Al Bano e Romina Power: "Loro due, unici da sempre". Un utente ha sostenuto che secondo lui il cantante pugliese sarebbe sempre rimasto innamorato dell'ex moglie. Tra i vari commenti c'è anche chi ancora non si rassegna a un possibile ritorno di fiamma fra i due.

Gli ospiti che hanno preso parte all'evento

Oltre a Romina Power, al concerto di Albano Carrisi sono intervenuti diversi altri ospiti fra cui Gianni Morandi, Renato Zero, Iva Zanicchi, i Ricchi e Poveri, Arisa e Umberto Tozzi.

L'evento si è concluso con tutti i figli di Al Bano (Yari, Cristel, Romina jr, Jasmine e Bido) che gli hanno fatto una dedica speciale.

Infine sul palco è arrivata una torta gigante per festeggiare gli 80 anni dell'artista.

Al Bano 4 volte 20 conquista i telespettatori

I dati Auditel mostrano che Al Bano 4 volte 20 è stata la trasmissione più vista della serata. Il concerto trasmesso su Canale 5 dall'Arena di Verona è stato visto da 3.109.000 di telespettatori pari a uno share del 20,9%.

Su Rai1, la replica di Imma Tataranni è stata seguita invece da 2.756.000 telespettatori, su Rete4 il talk Fuori dal Coro è stato visto da 776.000 spettatori, mentre su Italia 1 Le Iene hanno avuto un seguito di 1.204.000 telespettatori.