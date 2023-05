Cresce l'attesa per la semifinale di Amici 2023, in programma sabato 6 aprile in prima serata su Canale 5. Le anticipazioni sul talent show ideato e condotto da Maria De Filippi rivelano che ci sarà spazio per un bel po' di sorprese e colpi di scena, dove a tenere banco sarà in primis la nuova eliminazione definitiva dallo show.

Per uno dei concorrenti arrivato fino a questo punto della gara, arriverà il momento di abbandonare definitivamente il programma e rinunciare così alla possibilità di accedere alla finalissima del 14 maggio.

Semifinale Amici 2023: prevista l'ultima eliminazione dal serale

Nel dettaglio, l'appuntamento con il serale di Amici 2023 prosegue con successo su Canale 5 e questo sabato 6 maggio, andrà in onda la semifinale dello show.

L'ottava puntata sarà una delle più difficili per i concorrenti che sono rimasti in gara, dato che tutti quelli arrivati a questo punto, desiderano riuscire ad approdare alla serata conclusiva del talent show.

Di conseguenza le sfide in programma diventeranno sempre più ardue da sostenere e affrontare, dato che i giurati si ritroveranno a dover proclamare il nome del prossimo eliminato.

Wax e Maddalena a rischio uscita: anticipazioni registrazione Amici 2023 semifinale

Al termine della registrazione della semifinale di Amici 2023 di questa settimana, uno dei concorrenti in gara dovrà dire addio definitivamente al cast e rinunciare così alla possibilità di accedere alla finalissima.

Tra i cantanti in bilico, in questa penultima puntata dello show, spicca il nome del cantante Wax: ad oggi, infatti, è colui che potrebbe convincere meno la giuria nel corso del prossimo appuntamento col serale e quindi ritrovarsi costretto a fare le valigie e abbandonare la scuola.

Tra i ballerini, invece, che sarebbero in bilico per l'eliminazione figura il nome di Maddalena che, già la scorsa settimana, si era ritrovata a rischio uscita.

In attesa di scoprire quelle che saranno le scelte definitive dei giurati di Amici 2023 per questa semifinale, si parla già della prossima edizione del talent show, la numero ventitré in programma da settembre in poi sulla rete ammiraglia del Biscione.

Le prime indiscrezioni sul cast di Amici 23: i retroscena su Maria De Filippi

A quanto pare, infatti, Maria De Filippi potrebbe apportare delle modifiche al cast dei professori e, tra i nomi in bilico e quindi a rischio eliminazione dallo show, al momento figura quello di Raimondo Todaro.

Sembrerebbe, infatti, che la padrona di casa non avrebbe intenzione di riconfermare l'ex ballerino di Ballando con le stelle, nel cast del suo seguitissimo talent show, dopo le continue liti che quest'anno lo hanno visto protagonista in trasmissione.