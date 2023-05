L'appuntamento con Amici 2023/2024 torna in onda da settembre in poi su Canale 5 e, nel cast della prossima edizione, potrebbe esserci il ritorno di Mattia Zenzola, vincitore assoluto della stagione che si è appena conclusa.

Il ballerino è diventato uno dei volti più amati di sempre dal pubblico del talent show e, grazie alla sua bravura e al suo talento, potrebbe ottenere la riconferma da Maria nella prossima edizione.

I primi retroscena sul cast di Amici 2023/24: Lorella Cuccarini e Arisa in bilico

Nel dettaglio, l'appuntamento con Amici 2023/24 ripartirà a settembre su Canale 5 e, in queste settimane, emergono già le prime indiscrezioni su quello che sarà il cast.

Per quanto riguarda gli insegnanti, potrebbe esserci l'uscita di scena della prof Lorella Cuccarini: per lei si parla di un possibile ritorno in Rai alla guida di uno show tutto suo.

In bilico anche la presenza di Arisa: la cantante potrebbe tornare a dedicarsi alla sua carriera artistica e rinunciare così al ruolo di insegnante nella scuola Mediaset.

Possibili novità in arrivo anche per quanto riguarda il cast di ballerini della ventitreesima edizione del talent show Mediaset.

Mattia Zenzola resta nel cast del serale di Amici 2023/24?

Le ultime indiscrezioni, infatti, rivelano che Maria De Filippi potrebbe arruolare nel cast il vincitore dell'ultima edizione del programma.

Trattasi del giovane Mattia Zenzola che, al rush finale di quest'anno, ha battuto anche la super-favorita Angelina Mango, conquistando il titolo di vincitore assoluto.

Mattia potrebbe ritornare nel cast del serale della prossima edizione di Amici 23 come ballerino professionista dello show e, di conseguenza, mettere a servizio dei nuovi concorrenti la sua arte e la disciplina appresa nel corso di questi due anni trascorsi all'interno della scuola di Maria De Filippi.

In attesa di scoprire se Mattia sarà davvero nel cast della prossima edizione del serale di Amici 2023/24, in una recente intervista il ballerino ha voluto ringraziare Maria De Filippi per l'opportunità che gli ha dato in questi anni, permettendogli di approdare nel cast del suo seguitissimo show.

'Maria De Filippi mi ha cambiato la vita', le parole di Mattia dopo la vittoria ad Amici 22

"Quando dico che Maria De Filippi mi ha cambiato la vita, lo penso davvero: mi sento un Mattia diverso", ha dichiarato il giovane ballerino.

"Voglio vivere d'arte e con arte non intendo solo il ballo, a me piace l'arte in generale, la musica, vorrei tanto incidere un pezzo. E poi mi piace il cinema", ha aggiunto Mattia senza nascondere che gli piacerebbe poter sperimentare anche nuove strade nel suo futuro professionale.