Mattia Zenzola resta nel cast di Amici 2023/2024 dopo aver trionfato a questa ultima edizione? Il ballerino del team di Raimondo Todaro è stato il trionfatore dell'edizione che si è appena conclusa per volere del pubblico da casa che ha espresso le proprie preferenze nel corso della lunga diretta trasmessa domenica sera su Canale 5.

Un trionfo inaspettato dato che, per gli scommettitori, la super favorita di questa ventiduesima edizione era la cantante Angelina, arrivata al rush finale contro Mattia e posizionatasi al secondo posto della classifica finale.

Il vincitore Mattia Zenzola potrebbe approdare nel cast di Amici 2023/2024

Nel dettaglio, la vittoria di Mattia Zenzola ha segnato il finale di questa fortunata edizione di Amici, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, seguito anche quest'anno da una media di oltre quattro milioni di fedelissimi a settimana.

Un risultato importante per il giovane ballerino che, grazie al suo talento e alla sua tenacia, è riuscito a far breccia nel cuore degli spettatori, portandosi a casa il montepremi finale da 150 mila euro.

Dopo la vittoria, Mattia dice sì ad un futuro da professionale ad Amici 2023/2024

Adesso che si sono spenti i riflettori sul talent show, si pensa già alla prossima edizione e secondo alcuni rumor Mattia potrebbe diventare uno dei professionisti della trasmissione di Canale 5: è questa l'ultima indiscrezione che trapela sul futuro del talentuoso ballerino che, nel corso della prossima stagione, potrebbe essere arruolato da Maria De Filippi nel cast del serale, così come è stato fatto in precedenza con Giulia Stabile.

Un'ipotesi che ha fatto già "impazzire" i fan del vincitore di Amici e, in una delle sue ultime interviste post vittoria, ha ammesso che il suo sarebbe un sì senza esitazioni. "Il pensiero di ritornare come professionista mi farebbe molto piacere. Ma veramente molto", ha ammesso Mattia senza troppi giri di parola aggiungendo di considerare la squadra di Amici come una sorta di seconda famiglia acquisita.

Come spenderà i soldi del montepremi vinto ad Amici 22: parla il vincitore Mattia

In attesa di scoprire se Mattia proseguirà o meno il suo percorso nel cast di Amici 2023/24, il ballerino ha parlato anche del modo in cui spenderà i soldi del montepremi finale vinto quest'anno in trasmissione.

Il ballerino del team di Raimondo Todaro si è aggiudicato 150 mila euro in gettoni d'oro, che intende utilizzare in parte per la sua formazione professionale e in parte per ripagare i suoi genitori per i tanti sacrifici fatti per lui nel corso di questi anni, grazie ai quali gli hanno permesso di raggiungere i suoi obiettivi e realizzare il suo grande sogno.