Questo giovedì 4 maggio si sarebbe dovuta registrare la semifinale di Amici 22: la notizia di meno di 24 ore fa, però, è che le riprese sono state annullate e non esiste ancora una data in cui verrà recuperata l'ottava puntata del serale. L'ultima indiscrezione che è trapelata in merito, riguarda la possibilità che i finalisti vengano scelti in diretta sabato 6 maggio: gli addetti ai lavori, però, per ora tacciono sia su questo che sui casi Covid che ci sarebbero nel cast.

Aggiornamenti sul prossimo serale di Amici

Le riprese di Amici previste per giovedì 4 maggio sono state cancellate: è questa una delle poche notizie che sono apparse in rete di recente sul talent-show.

Nella giornata di ieri, 2 maggio, la giornalista Mirella Dosi ha affermato che il numero di contagi nel cast sarebbe di 4 alunni (tra cui figurerebbero anche Mattia e Maddalena) e 10 tecnici tra coloro che sarebbero risultati positivi al tampone di controllo.

La produzione del format Mediaset, però, tace su tutte queste notizie e quindi i fan non sanno ancora ufficialmente quando andrà in onda l'ottava puntata del serale della ventiduesima edizione.

Le teorie sulle prossime puntate di Amici

La sera di martedì 2 maggio, però, la pagina Twitter che ogni settimana riporta le anticipazioni di tutto quello che accade negli studi di Amici, ha incuriosito i fan con un'inaspettata possibile "soluzione".

"Dateci ancora qualche ora per la conferma ufficiale, ma a quanto pare l'ultima registrazione è stata quella di giovedì scorso", si legge sui social network in merito agli ultimi due appuntamenti in prime-time con il programma di Maria De Filippi.

La teoria più accreditata sulle modalità con le quali sarà trasmessa in tv la penultima puntata di Amici 22, al momento è quindi questa: "A quanto pare la semifinale sarà in diretta sabato sera".

Chi ha riportato questa ipotesi, però, ha ripetuto più volte che sarebbe attendibile al 90% e che non è ancora arrivata la conferma ufficiale.

Su Canale 5, infatti, sta ancora andando in onda lo spot sul prossimo appuntamento con la scuola più famosa d'Italia, attualmente fissato per sabato 6 maggio (giorno in cui sarebbe prevista la messa in onda della registrazione di giovedì 4, cancellata nelle scorse ore).

Dubbi sul prime-time di Amici

Se la produzione del talent-show non si espone né su quando andrà in onda la semifinale né sul perché sono state annullate le riprese di giovedì prossimo, l'ufficio stampa della Fascino, società di produzione della conduttrice di Amici, ha rilasciato alcune dichiarazioni a riguardo.

"Non siamo in grado di prevedere nulla, davanti al Covid non possiamo fare nulla", si legge sul sito di Fanpage dal 2 maggio scorso.

Queste parole confermerebbero l'indiscrezione sull'arrivo del Coronavirus nel cast del talent-show (si parla di contagi sia tra gli allievi che tra i tecnici), ma anche quelle sul possibile slittamento dell'ottava puntata del serale. "La semifinale potrebbe essere spostata, attendiamo notizie dalla produzione", hanno intanto fatto sapere alcuni collaboratori di Maria De Filippi.