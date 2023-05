Mentre i finalisti di Amici vengono intervistati da Silvia Toffanin a Verissimo, Super Guida Tv ha incontrato Maddalena e le ha chiesto di fare un resoconto del suo percorso di circa 8 mesi all'interno della scuola. Quando le è stato domandato in che rapporti sia con l'ex fidanzato Mattia Zenzola, la ballerina ha fatto sapere di averlo cercato dopo la fine del programma ma di non aver ricevuto nessuna risposta. La ragazza vorrebbe dunque recuperare un legame con Zenzola dopo gli scontri che ci sono stati in casetta durante la fase serale.

Aggiornamenti sui personaggi di Amici

Nel pomeriggio di sabato 20 maggio, Super Guida Tv ha rilasciato l'intervista ad una semifinalista di Amici 22: a quasi due settimane dalla sua eliminazione, Maddalena Svevi si è così raccontata e l'ha fatto a 360°.

Una delle domande più interessanti alle quali ha risposto la giovane, è quella sulla storia d'amore che ha vissuto in casetta all'inizio dell'edizione del talent alla quale ha partecipato.

Al giornalista che le ha chiesto in che rapporti è rimasta con Mattia dopo la finalissima che l'ha eletto vincitore, la danzatrice ha fatto sapere: "Quando sono uscita, non era un bel periodo tra noi perché ci eravamo detti determinate cose".

Anche senza dirlo palesemente, la ligure ha fatto riferimento alle cose che lei e Benedetta hanno detto alle spalle di Zenzola, dichiarazioni poco carine che la produzione ha mostrato al latinista creando una rottura ancora più profonda tra lui e l'ex fidanzata.

Il gelo dopo la relazione ad Amici

Se Mattia preferisce non commentare il loro rapporto nelle interviste post Amici, Maddalena si è lasciata andare ammettendo di voler recuperare quello che si è rotto nei mesi scorsi dopo la fine della storia d'amore.

"Dopo la sua vittoria gli ho scritto un messaggio, ma non mi ha ancora risposto", ha raccontato la ballerina a Super Guida Tv.

La giovane ha giustificato la "freddezza" di Zenzola con il poco tempo libero che ha da quando è uscito dalla scuola: "Sarà preso da tante cose, ma ci risentiremo sicuramente".

Anche se in passato ha sparlato di lui descrivendolo con termini come "tamarro", oggi l'allieva del talent-show ci tiene a sistemare le cose e si dice pronta ad un chiarimento definitivo.

"Si merita la vittoria dopo quello che ha passato in questi anni, soprattutto per l'infortunio. Sono felice per lui e gli voglio un mondo di bene", ha spiegato la protagonista della 22esima edizione.

Cambiamenti in arrivo ad Amici

Prima che i fan possano sperare in un ritorno di fiamma, Maddalena ha chiarito: "Per me Mattia può essere un grande amico".

Anche se la storia d'amore si è conclusa, i ballerini potrebbero recuperare un rapporto e il primo passo dovrebbe farlo Svevi visto che è stata lei a chiudere e a sparlare dell'ex con la sua partner di scena (Zenzola ha perdonato Benedetta quasi subito, dopo che lei si è scusata per quello che detto contro di lui in casetta).

In rete, intanto, già si parla di quello che potrebbe accadere a settembre quando inizierà la nuova edizione del talent-show di Maria De Filippi.

Da qualche settimana a questa parte, ad esempio, si vocifera di una rivoluzione in arrivo tra i professori di Amici 23: a non essere certi della riconferma, sarebbero soprattutto Arisa e Raimondo Todaro.

Se la cantante potrebbe lasciare il cast per dedicarsi alla musica e al sogno di tornare in gara a Sanremo, il maestro di balli latinoamericani sarebbe vicino all'addio per volontà della conduttrice. Da quando hanno litigato in una puntata del serale (discussione che è stata censurata nel montaggio), tra i due sarebbe calato il gelo, tant'è che si dice che il futuro del siciliano potrebbe essere a Ballando con le stelle.