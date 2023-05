Continua a far discutere la scelta della produzione di Amici di non motivare la cancellazione delle riprese previste per giovedì 4 maggio. Guardando il daytime odierno, i telespettatori si sono accorti che quattro allievi vivono isolati rispetto agli altri: Angelina, Aaron, Mattia e Isobel hanno commentato le pagelle dei giornalisti da una delle camere da letto, mentre Wax, Benedetta e Maddalena dal salotto. I fan sono quasi certi che il motivo del rinvio della registrazione dell'ottavo serale sarebbe la positività al Covid di alcuni semifinalisti.

Aggiornamenti sui protagonisti di Amici

Dopo aver mostrato al pubblico di Amici le scintille che ci sono state tra Wax e Maddalena nei giorni scorsi (i due hanno litigato per chi doveva gestire il telecomando), gli autori hanno spostato l'attenzione sulle pagelle che la stampa online ha prodotto sulle esibizioni della settima puntata serale.

Mentre i ragazzi commentavano i voti che alcuni giornalisti hanno dato alle loro performance di canto e di ballo, i più attenti spettatori hanno notato che non erano tutti insieme come al solito.

Quattro semifinalisti hanno partecipato alla conversazione da una delle stanze da letto della casetta, altri due (più la professionista Benedetta, che non è in gara ma vive con gli allievi) dalla gradinata da dove partono tutte le dinamiche principali del talent-show.

Il parere di chi guarda Amici

Mattia, Isobel, Angelina e Aaron hanno letto i giudizi che i giornalisti hanno dato alle loro esibizioni da una camera da letto, mentre Wax e Maddalena dal salotto della casetta.

Questa separazione ha portato moltissimi spettatori di Amici a dare credito al rumor che da giorni serpeggia in rete, ovvero quello sul possibile arrivo del Coronavirus nel cast del talent-show di Maria De Filippi.

"Loro quattro dovrebbero essere i positivi al Covid, mentre gli altri negativi perché stanno dall'altra parte della casa", si legge su Twitter in questi minuti.

Questo pensiero lo stanno sposando tantissimi fan del programma, anche perché non c'è un altro valido motivo per il quale i sei semifinalisti dovrebbero vivere da "separati" in casa a meno di due settimane dalla fine della ventiduesima edizione.

Qualche attento spettatore ha anche colto un tono di voce un po' raffreddato sia in Angelina che in Aaron.

Attesa per la data delle riprese di Amici

Anche l'ufficio stampa di Fascino (società di produzione di Maria De Filippi) nella giornata di ieri ha rilasciato alcune dichiarazioni a conferma del fatto che il Coronavirus avrebbe messo a rischio la messa in onda della semifinale di Amici.

"Davanti al Covid non possiamo fare nulla. La puntata potrebbe essere spostata ma attendiamo notizie dalla produzione", hanno fatto sapere lo scorso 2 maggio.

Oggi, prima che andasse in onda il daytime in cui è stato mostrato l'isolamento in casetta di quattro allievi (Isobel, Mattia, Angelina e Aaron), sui social network si è sparsa la voce che la semifinale non sarà in diretta come qualcuno aveva ipotizzato.

Nelle prossime ore (molto probabilmente domani mattina), la produzione svelerà la data in cui si svolgerà l'ultima registrazione di quest'anno: le riprese dell'ottava puntata del serale, dunque, potrebbero avvenire venerdì 5 maggio nel pomeriggio oppure sabato 6 in tarda mattinata.

La sera stessa, poi, il tutto sarà trasmesso in prima serata su Canale 5 e il pubblico scoprirà i nomi dei finalisti della ventiduesima edizione.