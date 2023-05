Sta per chiudere le porte la scuola di Amici 22. Questa domenica 14 maggio andrà, infatti, in onda la finalissima di questa edizione. E proprio riguardo due degli allievi che hanno conquistato la finale, l'esperta di Gossip Deianira Marzano ha rivelato un retroscena. "Dal dietro le quinte di Amici due finalisti pare si piacciono e non solo loro.." . Stando a quanto trapelato, in queste ultime ore, pare che anche tra due giudici del serale ci sia una "bella amicizia". La loro identità resta comunque avvolta nel mistero, ma tanti hanno subito pensato a Wax e Angelina.

Flirt in corso tra Wax e Angelina Mango?

Tra Wax e Angelina l'intesa è evidente. I due cantanti hanno stretto un legame profondo di amicizia, sostenendosi a vicenda lungo il percorso nella scuola. Entrambi, più volte e anche la stessa Maria De Filippi, ci hanno tenuto a precisare di essere soltanto amici e di stimarsi a vicenda. Stando a quanto riportato da Amedeo Venza, però, fonti attendibili da dietro le quinte del programma avrebbero rivelato che i due sono inseparabili e molto affiatati. Venza scrive nelle storie Instagram: "C'è chi scommette che dopo il programma proveranno a frequentarsi". Pare che fino ad ora non lo abbiano fatto per concentrarsi sulla gara. Occorre però precisare che Angelina ha sempre precisato di essere felicemente impegnata.

Il suo fidanzato è il chitarrista Antonio Cirigliano, classe 1999. I due, che collaborano insieme nella stesura dei brani, pare si conoscano da tempo. Proprio Antonio le sarebbe stato molto vicino quando è scomparso il padre Mango.

Megan e Gianmarco sempre più innamorati: convivenza a Milano

Intanto, una coppia nata quest'anno all'interno della scuola di Maria De Filippi ha deciso di fare un passo importante: andare a vivere insieme in quel di Milano.

Stiamo parlando di Megan Ria e Gianmarco. I due ballerini, dopo una breve pausa di riflessione, sono tornati insieme più innamorati e felici che mai.

Nell'ultimo post sui social, pubblicato proprio dal ballerino, ex allievo di Alessandra Celentano, si vedono i due fidanzati ridere e scherzare nella loro nuova casa. A corredo degli scatti questa frase: "First days in Milan".

Nei prossimi mesi, però, i due fidanzati voleranno dall'altra parte dell'oceano, a New York, per seguire le borse di studio assegnate loro al termine del percorso nel talent Amici. In una recente intervista, il ballerino ha dichiarato proprio sulla storia d'amore con Megan che tutto è iniziato come un gioco, quando in casetta erano in diciannove. Poi, ancora, che è stato tutto inaspettato, ma ora è innamorato e crede di aver fatto alla fine la scelta più giusta.