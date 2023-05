Da giorni si rincorrono voci che parlano di Covid-19 nella scuola di Amici di Maria De Filippi e di possibile spostamento della semifinale. A fare un po' di chiarezza e svelare chi sarebbero gli allievi contagiati è stato proprio il daytime andato in onda questo pomeriggio, martedì 3 maggio. Inoltre, dal promo andato in onda su Canale Cinque, nelle scorse ore, la semifinale dovrebbe essere trasmessa regolarmente questo sabato 8 maggio. Da giorni, si parla con insistenza di un possibile rinvio o posticipo della messa in onda.

Quattro allievi isolati in casetta positivi al Covid-19: contagiati anche 10 tecnici

Nel daytime di questo pomeriggio, Aaron, Mattia Zenzola, Isobel e Angelina sono apparsi in un'altra zona della casetta e dunque isolati dai loro compagni Wax, Benedetta e Maddalena. Questi ultimi si trovavano, come sempre, sulle gradinate dove hanno ascoltato i pareri critici dei giornalisti dopo le loro ultime esibizioni. Era stata la stessa madre della ballerina, allieva di Emanuel Lo, a rivelare nei giorni scorsi che sua figlia per il momento sarebbe risultata negativa al Coronavirus. Intanto, dalle ultime indiscrezioni, è trapelato che sarebbero contagiati anche 10 tecnici della trasmissione. Occorre comunque precisare che da parte della produzione non vi è stata, ad oggi, alcuna comunicazione ufficiale.

Sui profili social del seguitissimo programma non è apparsa alcuna informazione riguardo posticipazioni o rinvii delle prossime ultime due puntate.

Scampato pericolo rinvio: la semifinale dovrebbe andare in onda l'8 maggio

Intanto, proprio a causa della positività degli allievi e dei tecnici, non era certa la data della registrazione della semifinale.

Pare si fosse addirittura ipotizzato di registrare la puntata in diretta, magari in una versione più breve rispetto al solito. Anche qui però, la risposta è arrivata come sempre dalla rete televisiva. È infatti andato in onda, sempre questo pomeriggio, il promo della trasmissione con in sovraimpressione la data 6 maggio 2023.

Tuttavia, una data certa per la registrazione ancora non sarebbe stata fissata. La pagina Amici News ha rivelato che domani mattina dovrebbe essere fissata la data certa e si parla o di venerdì pomeriggio alle ore 15 o addirittura sabato mattina alle ore 11.

Aggiornamento appena arrivato da parte della redazione.



Si registra o venerdì appuntamento ore 15 o sabato appuntamento ore 11.

Attendiamo conferma per il giorno esatto.#Amici22 — AMICI NEWS (@amicii_news) May 3, 2023

Non resta dunque che aspettare notizie certe e ufficiali per scoprire quando verrà trasmessa la penultima puntata del talent che vede contendersi la finale gli allievi: Wax, Isobel, Angelina, Aaron, Maddalena e Mattia. Proprio tra Maddalena e Wax, poi sempre nel daytime andato in onda questo pomeriggio, sono volate scintille.