Proseguono i momenti di tensione ad Amici di Maria: a destare clamore nelle ultime ore il battibecco tra Maddalena Svevi e Wax protagonisti di un litigio all'interno della casetta per motivi del tutto futili: il cantante di Arisa ha infatti chiesto più volte di poter vedere in televisione il film dedicato alla vita di Stev Jobs e non ricevendo risposta ha ad un certo punto deciso di strappare il telecomando dalle mani della compagna di scuola, stanco di essere ignorato, e di cambiare canale.

Dopo un primo botta e risposta i due allievi hanno avuto un'ulteriore confronto che si è poi concluso senza trovare un punto d'incontro.

Wax e Maddalena ai ferri corti

Nel corso del daytime, in onda mercoledì 3 maggio, i telespettatori hanno assistito ad un litigio tra Maddalena e Wax.

Angelina, Mattia, Benedetta (ex allieva entrata nel corso di ballo dei professionisti), Maddalena e Wax si trovavano in casetta, quando il cantante ha chiesto di poter vedere il film sulla vita di Steve Jobs. Dopo essere stato ripetutamente ignorato da Maddalena che aveva tra le mani il telecomando, il cantante ha deciso di impossessarsi da solo dello strumento e di cambiare canale a suo piacimento. Il gesto non è piaciuto alla ballerina di Emanuel Lo che ha iniziato a punzecchiare il compagno di scuola: "Deve rompere, non ce la fa. Un bambino". Secondo Maddalena, non ci si comporta così quando si vive insieme ad altre persone.

Al contrario, Wax ha replicato sostenendo come la ballerina sia poco propensa alla convivenza invitandola a prendere una tisana. Anziché glissare, Maddalena ha prontamente risposto: "A me non serve. Tu ti scaldi sempre nella vita". Le parole della ragazza hanno mandato su tutte le furie Wax che ha sbottato: "Non toccare argomenti che non c'entrano.

Perché devi giudicarmi? Come ti permetti? Questo non me lo dici, non ti permettere".

La sera, in un momento di relax, i ragazzi guardano la TV e… #Amici22 pic.twitter.com/FOW2SykOiO — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) May 3, 2023

Nuovo scontro tra i due allievi

Dopo il botta e risposta Wax ha preferito andare in veranda per evitare ulteriori discussione.

Raggiunto da Angelina e Mattia, il cantante ha ricevuto dei preziosi consigli dal suo amico: il ballerino di Raimondo Todaro ha spiegato che Wax aveva ragione ma ha aggiunto che i suoi modi di fare l'hanno portato dalla parte del torto. Successivamente sono arrivate in veranda anche Benedetta e Maddalena, quest'ultima è stata protagonista di un nuovo scambio di opinioni piccato con il compagno di scuola.

Secondo Maddalena, Wax sarebbe infatti solito rovinare i momenti di tranquillità all'interno della casetta. In disaccordo, il cantante ha controbattuto: "Tu sei falsa, non perdo tempo con persone come te".

Il commento di alcuni utenti

La lite tra Maddalena e Wax non è passata inosservata ai telespettatori di Amici di Maria.

Su Twitter, un utente ha criticato l'atteggiamento del cantante: "Anche meno". Al contrario, un altro utente ha sostenuto come sia stata la ballerina a provocare il compagno di scuola. Un telespettatore si è complimentato invece con Mattia per avere dato consigli preziosi a Wax. Infine, c'è chi ha cercato di dare una giustificazione al nervosismo degli allievi: "La pressione della finale si fa sentire".