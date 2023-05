Angelina Mango ha rilasciato un'intervista a Vanity Fair in cui ha raccontato del percorso svolto all'interno di Amici di Maria. L'artista ha rivelato di aver vissuto la finale in totale serenità, ma in questi 8 mesi non è sempre stato tutto rose e fiori. La diretta interessata ha confidato di essersi sentita addosso la pressione per essere una figlia d'arte, ma oggi ha compreso che il suo cognome può solamente stimolarla a fare ancora più bene.

Le dichiarazioni di Angelina

Prima di arrivare ad Amici 22, Angelina Mango ha preso parte ad altri eventi con la sua band.

Lo scorso anno, ad esempio, si è esibita anche al concertone del primo maggio in programma a Piazza San Giovanni.

La cantante ha rivelato di aver pensato anche in pass,ato di partecipare ai casting del talent show, ma non si è mai iscritta per paura. La scorsa estate dopo un tour con il gruppo di amici, Angelina ha avuto un crollo e stava per mollare andando in America: "Nel momento iniziale si ha sempre la paura di fare un buco nell'acqua". In quel momento ha deciso di iscriversi al talent show di Maria De Filippi e parlando del suo percorso ha dichiarato: "Non posso dire di essermela vissuta sempre con serenità". La giovane ha sempre sentito addosso il peso del suo cognome, ma oggi ha capito che essere figlia d'arte è solo uno stimolo a fare ancora più bene il suo lavoro.

Angelina sconfitta da Mattia Zenzola in finale

Nell'intervista Angelina Mango ha spiegato che il giorno della finale di Amici 22 l'ha vissuto in totale serenità.

A differenza dei primi mesi all'interno della scuola, l'artista ha pensato solamente a cantare e dare il meglio di sé stessa. Nonostante sia stata sconfitta da Mattia Zenzola, Angelina ha davanti a sé un futuro roseo.

Sui social, alcuni utenti hanno scatenato una sorta di polemica per la mancata vittoria della figlia del compianto Pino Mango.

Le prime parole della cantante su Instagram

Terminata l'esperienza nella scuola più famosa d'Italia Angelina Mango ha scritto un post su Instagram, in cui ha fatto una riflessione sul suo percorso e ha ringraziato tutto lo staff.

L'artista, in primis ha ringraziato tutti coloro che l'hanno sostenuta in questi mesi, poi ha dedicato un pensiero speciale a Maria De Filippi: "Un grazie gigante". Successivamente si è detta fiera di essere arrivata in finale con Isobel, Wax e Mattia Zenzola.

Infine, Angelina si è rivolta nuovamente ai fan per ringraziarli del supporto ricevuto e ha fatto una promessa: "Spero di rendere onore soprattutto all'amore che sto ricevendo da voi che mi amate". Sui social, anche Lorella Cuccarini - insegnante di Angelina - si è complimentata con la sua allieva.