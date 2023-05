Dal vertice della classifica EarOne dei brani più trasmessi dalle radio italiane con "Mon Amour", all'altare: Annalisa, medaglia d'argento ad Amici nel 2011, sposerà il compagno Francesco Muglia.

Le pubblicazioni, affisse presso il Municipio di Savona e immediatamente diventati virali sui social, confermano senza possibilità di equivoci un gossip che da qualche tempo a questa parte si era fatto sempre più insistente: secondo i ben informati, Annalisa e Francesco Muglia, 42enne padovano, di mestiere marketing manager del gruppo Costa Crociere, pronunceranno il fatidico sì nel mese di luglio.

Annalisa aveva già sfiorato il sì

Non si conosce alcun altro dettaglio sulla cerimonia, e questo silenzio è perfettamente in linea con il carattere della cantante savonese che ha sempre mantenuto un certo riserbo sulla propria vita privata. Prima di Muglia, il Gossip l'ha voluta legata al musicista e produttore Davide Simonetta, con il quale la relazione è però naufragata nel 2017.

L'interprete di "Bellissima", attesa al suo primo concerto al Forum di Assago (MI) il prossimo 4 novembre 2023, aveva già sfiorato il sì: al culmine di una lunga relazione, Annalisa avrebbe infatti dovuto sposare il produttore teatrale Niccolò Petitto, ma i due si lasciarono ad un passo dall'altare.

Il ritorno alla musica tra il nuovo album e Sanremo

Subito dopo il matrimonio con Francesco Muglia, che al momento non è stato nè confermato nè smentito dai diretti interessati, Annalisa tornerà a concentrarsi sulla musica (che in questo periodo le sta donando grandi soddisfazioni). In autunno dovrebbe essere rilasciato il suo nuovo disco; in una recente intervista a Repubblica ne parlava come di "una sorta di concept album sulle diverse fasi dell'amore", che sarà pubblicato poco prima del suo esordio live nei palasport.

Poi la perfetta conclusione di una stagione d'oro sul palco del Festival di Sanremo, ma non in veste di cantante: il settimanale Chi, lo stesso che poche settimane fa aveva notato un certo interesse del rapper Guè Pequeno nei confronti di Annalisa (esternato a suon di like strategici sui social) la vuole infatti in pole per il ruolo di co-conduttrice di una delle serate della kermesse musical-televisiva più famosa di Italia, con Amadeus a fare per la quinta volta consecutiva da direttore artistico

Un'eventualità che lei, che ha già prenotato un posto tra le protagoniste della prossima estate musicale grazie ad una hit in via di pubblicazione con Fedez e gli Articolo 31, non ha escluso del tutto: "D'istinto sceglierei la gara, il palco per me è dove cantare", ha detto ancora a Repubblica, "Pensandoci, però, l'altra occasione sarebbe, non per autocitarmi: bellissima".