Giungono finalmente riscontri concreti a diversi rumors che circolavano da molto tempo: la cantante Annalisa Scarrone convolerà a nozze. A confermare le voci riguardanti il matrimonio dell'artista ed ex allieva di Amici, è stato il portale Biccy.it, che nelle scorse ore ha reso nota una foto della partecipazione di nozze. Savona News ha inoltre fatto il nome del presunto futuro marito della cantante 37enne: si tratterebbe di Francesco Muglia, un uomo di 42 anni che opererebbe nel settore turistico.

Il futuro marito di Annalisa non fa parte dello showbiz

La testata giornalistica Savona News ha parlato del matrimonio di Annalisa con Francesco Muglia. Secondo quanto si apprende dall'articolo il 42enne è originario di Padova e opererebbe "in un settore diverso da quello musicale e dell’intrattenimento". L'uomo lavorerebbe presso un colosso turistico che avrebbe molto a che spartire con la Liguria. Sembra che la realtà turistica in questione sia Costa Crociere, azienda per cui Francesco opererebbe dal 2016. In passato avrebbe qui coperto il ruolo di Global Customer & Marketing Intelligence Director per poi passare ad altre mansioni, fino a diventare General Manager Iberia (Spagna e Portogallo).

Nel suo curriculum vitae il 42enne può vantare una laurea in Lettere e Filosofia presso l'Università di Padova e Stoccolma, un diploma in Organo e Composizione al conservatorio di Padova e un Master in Marketing e Sales Management. In poche parole si parla di un professionista assolutamente lontano dallo showbiz. Annalisa e Francesco dovrebbero giurarsi amore eterno a luglio.

Le passate relazioni della cantante

Annalisa Scarrone è sempre stata molto restia a parlare della sua vita privata, ma in questi anni si sono rincorsi diversi rumors sulla sua vita sentimentale. Sembra che in passato la cantante di Mon Amur abbia avuto una relazione amorosa con il produttore teatrale Niccolò Petitto e pare che i due siano stati a un passo dalle nozze.

Annalisa ha avuto anche una storia con l'autore e produttore Davide Simonetta, con il quale lavora tutt'ora. Di recente, Simonetta e Scarrone hanno prodotto "Bellissima", brano che ha simboleggiato una seconda vita artistica per la 37enne; un brano di successo che ha scalato le classifiche musicali. La relazione con Simonetta è terminata nel 2017 e questi è attualmente fidanzato con Veronica Ferraro, di professione influencer. Si è parlato anche di un flirt con Gué Pequeno, ma non ci sono conferme al riguardo. Se in passato Annalisa non ha avuto particolare fortuna in amore, ora le prossime nozze potrebbero rappresentare un'importante punto di svolta per l'artista ligure.