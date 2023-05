Quali sono le fiction Rai che troveranno spazio nell'autunno 2023 tra prime time e daytime? Le anticipazioni sulle nuove Serie TV che popoleranno la programmazione della tv di Stato rivelano che ci sarà spazio per il ritorno di un po' di titoli amatissimi dal pubblico.

E' questo il caso de Il Paradiso delle signore 8, la seguitissima soap del pomeriggio, riconfermata dopo un'ultima stagione decisamente trionfante ed entusiasmante dal punto di vista auditel.

Il Paradiso delle signore 8 confermato: anticipazioni palinsesti Rai autunno 2023

Nel dettaglio, le anticipazioni sulle fiction Rai di questo autunno 2023, rivelano che in daytime troverà spazio l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 8.

La soap opera del pomeriggio tornerà in onda al pomeriggio con un nuovo ciclo di episodi inediti: le riprese cominceranno a fine maggio e terranno impegnato il cast per tutto il periodo estivo.

L'appuntamento con Il Paradiso delle signore aprirà la stagione autunnale 2023 per il genere fiction: la messa in onda della prima puntata, salvo variazioni di palinsesto, sarebbe in programma per lunedì 11 settembre, come sempre dalle 16 alle 17 circa.

Cuori 2 riparte in prima serata: anticipazioni fiction Rai autunno 2023

E poi ancora, le anticipazioni sulle fiction Rai della prossima stagione televisiva autunnale, rivelano che ci sarà spazio anche per il ritorno di un altro prodotto amatissimo dal pubblico.

Trattasi di Cuori 2, la serie tv medical con Pilar Fogliati che tornerà in onda dopo i buoni ascolti della prima stagione, seguita da una media di quasi quattro milioni di spettatori a settimana, con picchi del 20% di share.

Le riprese della nuova stagione sono terminate già da qualche settimana: le sorprese non mancheranno e, in questo secondo capitolo della fiction, ci sarà spazio per un salto temporale.

Imma Tataranni 3 confermata: anticipazioni palinsesti Rai autunno

Un altro titolo previsto nella programmazione Rai di questo autunno 2023 è Imma Tataranni 3, la serie poliziesca che vede protagonista Vanessa Scalera.

Le nuove puntate andranno in onda probabilmente da metà ottobre nella fascia di prime time della rete ammiraglia Rai.

Anche in questo caso, le riprese della fiction sono già terminate da un po' di settimane: Vanessa Scalera ha ultimato questo impegno televisivo e, attualmente, si sta dedicando alla realizzazione di un nuovo film per la tv, destinato sempre al prime time della rete ammiraglia.

Per quanto riguarda, invece, la messa in onda di Doc 3 - Nelle tue mani, bisognerà attendere il 2024: la fiction con Luca Argentero è in programma da gennaio in poi su Rai 1.