Chi torna nel cast de Il Paradiso delle Signore 8? Quali sono gli attori che rivedremo in scena nel corso delle nuove puntate che andranno a comporre l'ottava stagione della soap opera pomeridiana di Rai 1?

Stanno per ripartire le riprese ufficiali di questo nuovo capitolo e, le prime anticipazioni sulla soap, rivelano che ci sarà spazio per il ritorno di diversi volti di punta, come nel caso di Tancredi e della contessa Adelaide Di Sant'Erasmo.

Chi c'è nel cast de Il Paradiso delle signore 8: le prime anticipazioni

Nel dettaglio, l'appuntamento con Il Paradiso delle signore 8 riprenderà a settembre su Rai 1 con la messa in onda delle nuove puntate che terranno compagnia al pubblico per tutta la durata della stagione televisiva 2023/2024.

In questi giorni sono cominciate le prove ufficiali trucco e costumi per i vari protagonisti della soap opera che, per tutta l'estate, saranno impegnati sul set per girare i nuovi episodi.

Tra i volti confermati, che avremo modo di rivedere nel cast di questa ottava stagione, spicca quello del malvagio Tancredi, interpretato dall'attore Flavio Parenti.

L'attore di Tancredi sui social ha postato un video backstage in cui racconta il suo rientro sul set della soap dopo la pausa di questi mesi, annunciando che il suo Tancredi è pronto a tenere banco con nuovi intrighi e colpi di scena anche in questa stagione.

Matilde confermata nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8

E poi ancora, le anticipazioni su Il Paradiso delle signore 8 rivelano che ci sarà spazio anche per il ritorno di Chiara Baschetti, interprete di Matilde Di Sant'Erasmo.

Anche in questo caso, è stata l'attrice stessa a rompere il silenzio postando sui social il suo ritorno sul set della soap opera pomeridiana.

Confermata nel cast di questa ottava stagione della soap opera anche l'interprete di Irene, interpretata dall'attrice Francesca Del Fa, diventata ormai uno dei volti più apprezzati e amati dal pubblico de Il Paradiso delle signore.

Adelaide non esce di scena dal cast de Il Paradiso delle signore 8

E poi ancora, tra i volti noti de Il Paradiso delle signore 8 che torneranno in scena nel cast dell'ottava stagione spicca anche il nome di Vanessa Gravina.

La celebre attrice, che fin dalla prima stagione daily veste i panni di Adelaide, tornerà ad interpretare la temutissima contessa.

La sua presenza è confermata nel cast per tutta la durata della nuova stagione della soap opera, la quale riaprirà i battenti il prossimo settembre con le puntate inedite che verranno girate a partire da fine maggio e terranno impegnato il cast per buona parte della stagione estiva (fatta eccezione per una breve pausa ad agosto).