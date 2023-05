Cosa succederà nel palinsesto Mediaset della prossima stagione tv 2023/2024? Le prime anticipazioni rivelano che risultano confermati gli appuntamenti con le trasmissioni condotte da Maria De Filippi.

La conduttrice continuerà a essere uno dei volti di punta della rete ammiraglia anche nel corso della prossima annata e per quanto riguarda l'appuntamento con Uomini e donne potrebbe esserci una promozione nella prestigiosa fascia del prime time.

Maria De Filippi torna con Uomini e donne e Amici 23: anticipazioni palinsesti Mediaset

Le anticipazioni sui palinsesti Mediaset della prossima stagione tv 2023/2024 rivelano che ci sarà spazio per il ritorno delle varie trasmissioni che portano la firma di Maria De Filippi.

La conduttrice continuerà a essere uno dei volti di spicco del daytime e della prima serata di Canale 5, con tutte le sue trasmissioni.

Si partirà con Uomini e donne, la cui messa in onda è confermata da settembre su Canale 5, così come ci sarà spazio anche per il ritorno di Amici 23.

Proprio in queste settimane sono partiti i promo che annunciano l'inizio dei casting per la prossima edizione del talent show, che sarà in onda sempre di domenica pomeriggio.

Uomini e donne sbarca in prima serata nella prossima stagione tv Mediaset?

Una delle novità più importanti della stagione tv 2023/2024 potrebbe riguardare la promozione in prima serata di Uomini e donne.

Il talk show dei sentimenti potrebbe andare in onda non soltanto in daytime, ma anche nella prestigiosa fascia del prime time di Canale 5.

A quanto pare in casa Mediaset starebbero valutando la possibilità di creare un appuntamento settimanale con Uomini e donne nel prestigioso slot serale.

Le vicende dei protagonisti del trono classico e over potrebbero trovare spazio anche di sera, andando a prendere il posto di una delle puntate serali del Grande Fratello Vip, riconfermato a settembre con un singolo appuntamento settimanale su Canale 5.

Le anticipazioni sui palinsesti Mediaset della prossima stagione tv 2023/2024 rivelano che ci sarà spazio anche per il ritorno di altre due trasmissioni molto amate dal pubblico.

Caduta Libera e Avanti un altro confermati: anticipazioni palinsesti Mediaset 2023/2024

Trattasi di Caduta Libera, il game show condotto da Gerry Scotti, e Avanti un altro, il quiz presentato da Paolo Bonolis con la partecipazione di Luca Laurenti.

Entrambi si alterneranno nella fascia del preserale di Canale 5 con le nuove puntate che andranno a coprire l'intera durata della prossima stagione televisiva.