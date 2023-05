La puntata di Beautiful andata in onda giovedì 25 maggio su Canale 5 si è concentrata in particolare sui sensi di colpa di Brooke Logan. Quest’ultima, sfogandosi con la figlia Hope, ha ricordato uno dei momenti vissuti con Stephanie Forrester e ha capito perché lei provasse tanto disprezzo nei suoi confronti.

La giovane, però, ha cercato in tutti i modi di convincere Brooke a non prendersi tutta la colpa di ciò che è successo con Deacon. Ma il ricordo di Stephanie ha spinto la signora Logan a convincersi di essere una persona malvagia.

Riassunto Beautiful, puntata del 25 maggio: Brooke si sfoga con Hope

Brooke Logan è apparsa tormentata dalla sua decisione di lasciar andare Ridge Forrester. ‘Perché continuo a fare questo a me stessa? Avevo una vita perfetta, con l’unico uomo che ho sempre amato e all’improvviso l’ho gettata via. Come mi è venuto in mente?’.

A quel punto, Hope ha insistito spiegando che non c’è niente che non va in lei e che deve smettere di addossarsi tutta la colpa. Brooke, però, ha sostenuto di essere l’unica colpevole, perché ha baciato Deacon sotto l’effetto dell’alcol e di averlo difeso quando avrebbe dovuto invece sostenere il marito Ridge.

Hope consola sua madre

‘Ridge ha ribadito più volte che ti ama quando gli hai detto la verità’, ha detto Hope cercando di far ragionare la madre.

Inoltre ha sottolineato che il padre di Thomas sa che l’alcol è in parte responsabile. Le parole consolatorie della giovane, però, non sono riuscite a placare i sensi di colpa di Brooke, la quale ha affermato di aver deluso suo marito ripetutamente. ‘Ogni volta gli prometto che non succederà mai più e poi lo faccio di nuovo.

Come posso aspettarmi che lui mi creda quando io non riesco a credere a me stessa?’.

Per tale motivo la signora Logan ha preferito interrompere la sua relazione coniugale con Ridge: forse se fosse riuscita a capire qual era il fattore scatenante quella notte, allora forse lei e Ridge avrebbero avuto una possibilità. Poi la madre di Hope si è messa a pensare a Stephanie Forrester.

Beautiful, Brooke pensa alla sua defunta suocera

‘È ovvio che Stephanie non potesse sopportarmi, mi vedeva divorare la sua famiglia’, ha affermato una Brooke, la quale è stata colta dai sensi di colpa e ha avuto un flashback della sua defunta suocera che le dice: ‘Dietro a quel visino d’angelo c’è una donna molto, molto malvagia che ha dimenticato una delle lezioni più importanti: Il male non trionfa mai sul bene’.

Tornata alla realtà, la moglie di Ridge ha raccontato a sua figlia che la sua defunta suocera la disprezzava davvero e che effettivamente lei ha dato ogni ragione per farlo. Infine ha aggiunto che Stephanie sarebbe davvero furiosa se sapesse quanto ha deluso e umiliato Ridge recentemente.