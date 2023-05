Le anticipazioni di Beautiful relative alla settimana che va dal 7 al 13 maggio 2023, rivelano che Thomas scoprirà che è stata Sheila Carter a far ubriacare Brooke la notte di Capodanno. Intanto, proprio Logan sarà disperata all'idea che Ridge possa averla lasciata per sempre. A consolarla ci penserà Hope, la quale chiederà aiuto a Deacon.

Brooke disperata all'idea che Ridge l'abbia lasciata: anticipazioni Beautiful

Le nuove puntate di Beautiful in onda nella settimana che va dal 7 al 13 maggio, saranno incentrate sul rapporto sempre più in crisi tra Ridge e Brooke.

I due saranno più distanti che mai, a seguito di quanto accaduto tra Deacon e Brooke la notte di Capodanno. Thomas e Steffy faranno di tutto per far riunire Ridge alla loro madre Taylor, a discapito proprio di Brooke. Sarà un periodo di grande confusione per il figlio di Eric. Brooke sarà disperata, convinta che ormai il marito l'abbia lasciata per sempre. Sarà Hope a cercare di consolare la madre.

Beautiful, puntate al 13 maggio: Brooke a pezzi, riceve la visita di Sheila

Nel corso dei nuovi episodi di Beautiful, Hope deciderà di chiedere aiuto a Deacon per far sì che Brooke e Ridge facciano pace. La ragazza cercherà di convincere il padre a parlare con Ridge, per fargli capire che tra lui e Brooke non è successo nulla di importante la notte di Capodanno.

Nel frattempo, Paris cercherà di sedurre Carter ma quest'ultimo non vorrà cedere per non ripetere gli errori del passato. Steffy e Thomas continueranno invece la loro opera di persuasione con Ridge, cercando di convincerlo a tornare con Taylor. Brooke riceverà invece la visita di Sheila la quale gongolerà all'idea che Logan abbia perso tutto.

Deacon nel frattempo, si farà convincere da Hope ad andare a parlare con Ridge, ma non riuscirà a convincerlo a tornare da Brooke.

Thomas scopre che è stata Sheila a far bere Brooke: spoiler Beautiful

Brooke dopo aver ricevuto la visita di Sheila andrà da Taylor. Logan le dirà che non le permetterà di portarle via Ridge e che presto l'uomo tornerà da lei.

Successivamente, sarà Deacon ad andare a far visita a Brooke, dichiarando e il suo amore. Peccato che Logan sia innamorata solo di Ridge. La donna respingerà quindi le avances di Deacon. Sheila invece, vorrà parlare con Taylor, ma verrà fermata da Thomas. La donna sarà furiosa e si lascerà sfuggire qualcosa di troppo su ciò che è accaduto a Capodanno. Thomas capirà che è stata Sheila a far bere Brooke quella notte: sheila gli chiederà di mantenere il segreto. Resta da capire se Thomas terrà la bocca chiusa oppure no. Per saperne di più, non resta che seguire le prossime anticipazioni di Beautiful.