Tante novità in arrivo nelle nuove puntate di Beautiful in programma a fine maggio negli Usa. Le trame della soap opera rivelano che Taylor Hayes desterà la rabbia di Brooke quando si avvicinerà pericolosamente a Ridge Forrester, infrangendo così così il loro patto.

Beautiful, anticipazioni: Hope chiede a Steffy di non interferire nelle sue nozze

Le anticipazioni di Beautiful riguardanti le puntate trasmesse attualmente in America rivelano che Hope (Annika Noelle) scoprirà che Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) ha informato Liam del suo avvicinamento a Thomas.

La donna deciderà di avere un confronto con la stilista invitandola a non interferire nelle sue nozze, ma la giovane Forrester non vorrà sentire ragioni, precisando di averlo fatto in quanto protettiva nei confronti sia del fratello che di Liam. Allo stesso tempo quest'ultimo si troverà di fronte a un bivio: dovrà decidere se fidarsi di Hope oppure lasciare che la sua mente si riempa di paure. Una preoccupazione che aumenterà a vista d'occhio quando scoprirà che Hope e Thomas sono attesi a un evento internazionale di moda in Italia.

Taylor cerca di riavvicinare Deacon a Brooke

Nelle puntate americane di Beautiful Taylor cercherà un modo per riavvicinare Deacon e Brooke (Katherine Kelly Lang).

Tuttavia il suo piano non andrà per il verso sperato. La madre di Hope sarà molto arrabbiata nei riguardi dell'amica per ciò che ha provato a fare. Allo stesso tempo Deacon metterà in azione una teoria prima di tirarsi indietro: testerà le acque con Brooke fallendo miseramente. In questo modo Sharpe si renderà conto che Taylor l'ha fuorviato sul livello di interesse che Logan prova nei suoi confronti.

La dottoressa Hayes infrange l'accordo baciando Ridge

Ridge (Thorsten Kaye), nel frattempo, confesserà qualcosa a Taylor che susciterà una reazione inaspettata. La dottoressa Hayes bacerà lo stilista sulla bocca rompendo l'accordo fatto con Brooke. Una manifestazione d'affetto che sarà notata dalla signora Logan, la quale rimarrà senza parole per il tradimento dell'amica.

RJ Forrester (Joshua Hoffman), invece, sarà costretto ad ammettere il vero motivo per il quale è tornato a Los Angeles. Cosa nasconde il fratellino di Hope? Non resta che attendere le prossime anticipazioni per sapere di cosa si tratta. In Italia Beautiful va in onda dal lunedì alla domenica dalle ore 13:40 sui teleschermi di Canale 5.