Cosa succede tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino? Secondo l'esperto di Gossip Amedeo Venza, la coppia starebbe vivendo un nuovo momento di crisi. A tal proposito, ha riferito di essere dispiaciuto, poiché i due insieme sono una "forza della natura". Al momento si tratta solamente di pettegolezzi, poiché la coppia ha preferito la via del silenzio. Dunque, è bene prendere la notizia con le pinze.

Stefano e Belen in crisi?

Lunedì 22 maggio, sul proprio account Instagram, Venza ha parlato di Belen Rodriguez e Stefano De Martino: "C'è di nuovo aria di crisi".

Successivamente l'esperto di gossip si è augurato che la coppia possa ritrovare la serenità poiché insieme sono una "forza della natura".

Ad alimentare le voci di un possibile momento di difficoltà, ci avrebbe pensato la stessa showgirl argentina. Nei giorni scorsi, Belen ha pubblicato una foto mentre si trovava al ristorante da sola. A quanto, pare non è la prima volta che compare sui social senza il conduttore campano. Tra i vari rumor, ci sarebbe anche il fatto che Stefano De Martino non era presente alla festa di compleanno del figlio Santiago.

Al momento, però, è bene prendere la notizia come un pettegolezzo, poiché i due diretti interessati non hanno commentato le voci che circolano sul loro conto.

Le dichiarazioni di De Martino

In una recente intervista, Stefano De Martino ha parlato dei suoi progetti futuri e ha ripercorso la sua vita da quando è diventato famoso.

Parlando della moglie Belen Rodriguez, il conduttore campano non ha lasciato trapelare che tra i due ci fosse una crisi in atto. Il diretto interessato ha rivelato che tra le sue più grandi passioni c'è quella per la moto.

Proprio per l'amore per le due ruote venne a galla la relazione tra Stefano e Belen nata ai tempi di Amici: "Con la mia prima Triumph ho avuto quel famoso incidente. Non è successo niente di grave, soprattutto a Belen". Inoltre, De Martino ha rivelato di essere cresciuto nell'era analogica, dove il desiderio di ogni ragazzo era quello di avere un cellulare.

La favola d'amore dei coniugi Rodriguez-De Martino

In attesa di capire se tra i due coniugi vi sia in atto una nuova crisi, la storia d'amore tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino ha fatto sognare moltissime persone. La coppia è stata protagonista di numerosi alti e bassi, ma non ha mai chiesto il divorzio.

Una delle ultime crisi affrontate dalla coppia riguarda il periodo di lockdown causato dalla pandemia. Nonostante le mille difficoltà, Belen e Stefano sono sempre tornati insieme. Per questo motivo che le voci di una nuova possibile crisi sono arrivate come un fulmine a ciel sereno per i tanti fan della coppia.