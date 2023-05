Cambio programmazione sulle reti Rai nel corso del mese di giugno. Le novità riguarderanno la fascia del mattino, dove si arriverà alla conclusione di È sempre mezzogiorno, il programma condotto da Antonella Clerici.

Non ci sono, invece, buone notizie per gli appassionati de Il Paradiso delle signore: la soap opera non tornerà in onda nella fascia del primo pomeriggio con le repliche.

Si ferma È sempre mezzogiorno: cambio programmazione Rai giugno 2023

Il cambio programmazione del mese di giugno segnerà lo stop per la trasmissione È sempre mezzogiorno, condotta da Antonella Clerici.

L'ultima puntata del cooking show andrà in onda venerdì 16 giugno, dopodiché dalla settimana successiva inizierà la seconda edizione di Camper, il programma estivo che ne prenderà il posto nella fascia oraria che va dalle 12 alle 13:30.

Di conseguenza, con l'ultima puntata di È sempre mezzogiorno in daytime, inizierà la lunga pausa estiva per Antonella Clerici.

La conduttrice si fermerà per qualche mese dopo una stagione decisamente trionfante dal punto di vista auditel, con risultati d'ascolto estremamente positivi.

Antonella Clerici in pausa: cambio programmazione Rai giugno

È sempre mezzogiorno chiude la stagione con una media attuale che si aggira su 1,8 milioni di spettatori al giorno, pari al 17% di share.

In prime time, invece, Antonella Clerici ha ottenuto numeri importanti con The Voice Senior e la prima edizione di The Voice Kids, che hanno conquistato una media di quasi quattro milioni di spettatori a testa, con punte del 25% di share.

Forte degli ottimi risultati raggiunti, la conduttrice proporrà le sue trasmissioni anche nel corso della prossima stagione televisiva 2023/2024.

Brutte notizie, invece, per tutti gli appassionati de Il Paradiso delle Signore, che in queste settimane avevano chiesto di vedere le repliche delle stagioni precedenti nella fascia del pomeriggio.

Il Paradiso delle signore non ritorna: cambio programmazione Rai giugno

La Rai non avrebbe intenzione di riproporre il prodotto di successo che vede protagonisti Roberto Farnesi e Vanessa Gravina, motivo per il quale non sono in programma le repliche delle vecchie puntate già trasmesse gli anni precedenti in prima visione assoluta.

Per tutto il mese di giugno e, in generale per il periodo estivo 2023, non ci sarà la riproposizione de Il Paradiso delle signore, bensì andranno avanti le puntate inedite della soap opera spagnola Sei sorelle, che in queste prime settimane di programmazione non ha ottenuto grandi numeri in daytime, fermandosi a una media del 10-11% di share.