Come finisce Il Paradiso delle signore 7 e cosa succederà nel gran finale di questa fortunatissima stagione della soap?

Le anticipazioni rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Marco e Gemma, dato che i due si ritroveranno protagonisti di un momento che si preannuncia particolarmente intenso e romantico.

Occhi puntati anche sulla Contessa Adelaide: contrariamente a ogni aspettativa non ci sarà il suo rientro in città nel corso della puntata conclusiva della soap opera.

Marco si dichiara a Gemma: come finisce Il Paradiso delle signore 7

Le anticipazioni su come finisce Il Paradiso delle Signore 7 rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Marco e Gemma.

I due si ritroveranno al centro dell'attenzione dato che finalmente avranno il coraggio di far chiarezza su quelli che sono i sentimenti che provano l'uno nei confronti dell'altra.

Il primo a rompere il ghiaccio sarà il giornalista, il quale deciderà di uscire allo scoperto e svelare alla venere ciò che prova.

Marco si lascerà andare a una dichiarazione d'amore che non passerà inosservata e riaccenderà il sentimento di Gemma, la quale aveva dovuto rinunciare al ragazzo dopo che si era invaghito di Stefania.

Gemma confessa la verità a Marco: come finisce Il Paradiso delle signore 7

Un colpo al cuore per Gemma, che, a quel punto si renderà conto che per lei è giunto il momento di far chiarezza su quello che sta accadendo nella sua vita e in particolar modo sulla gravidanza.

Dopo aver mantenuto il riserbo e questo alone di mistero per fin troppo tempo, ecco che Gemma confesserà a Marco come stanno davvero le cose.

Le anticipazioni su come finisce Il Paradiso delle signore 7 rivelano che per Marco arriverà il momento di scoprire la verità sul bambino che la venere porta in grembo: è lui il vero padre e non Roberto Landi.

Un colpo di scena finale importante, che ancora una volta vedrà protagonista la figlia di Veronica, pronta a iniziare questo nuovo percorso di vita con il suo ex fidanzato.

Adelaide non ritorna in città: come finisce Il Paradiso delle signore 7 su Rai 1

Spazio anche alle vicende di Marcello: dopo il ritorno in città, in tanti si sarebbero aspettati di rivedere il rientro ufficiale della contessa a Milano, ma così non sarà.

La contessa non rimetterà piede a Milano dopo aver rivisto il suo fidanzato: per il momento proseguirà il suo soggiorno a Ginevra.

Marcello manterrà il segreto riguardante la contessa, ma la verità verrà fuori nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8, la cui messa in onda è già stata confermata nel palinsesto pomeridiano di Rai 1 della prossima stagione televisiva.

Quando ritorna l'appuntamento con Il Paradiso delle signore 8 in tv

I fan della soap opera però dovranno attendere un po' di tempo prima di poter rivedere gli episodi in prima visione assoluta nella fascia del pomeriggio.

La messa in onda dell'ottava stagione è prevista da settembre: fino a quel momento andranno in onda le puntate inedite di Sei sorelle, la soap spagnola che dalla scorsa estate sta provando a conquistare il gradimento del pubblico di Rai 1.

La programmazione di Sei sorelle andrà avanti fino a metà settembre, quando poi ci sarà il ritorno della soap italiana con protagonista Vanessa Gravina, pronta a interpretare nuovamente il ruolo della dar lady per eccellenza della soap.