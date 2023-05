Come finisce la soap Sei Sorelle in onda attualmente nel pomeriggio di Rai 1? Cosa succederà nel corso delle ultime puntate di sempre della serie spagnola? È questa la domanda che si pongono gli appassionati della soap iberica che, dopo un periodo di stop, è tornata in onda nella fascia del primo pomeriggio con le puntate inedite in prima visione.

I colpi di scena non mancheranno e, al centro del gran finale, ci sarà una morte inaspettata: quella di Marina.

La morte di Marina: anticipazioni Sei Sorelle ultime puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni su come finisce Sei sorelle su Rai 1, rivelano che Candida deciderà di vendicarsi della sua acerrima nemica, Marina.

Questa volta, la donna andrà avanti per la sua strada fino alla fine, al punto da decidere di ingaggiare una persona che avrà come scopo quello di togliere la vita alla protagonista della soap opera. Trattasi di Julio, il quale riceverà un compenso per portare a termine questa vendetta e toglier così la vita a Marina, ignara del destino al quale sta andando incontro per volere della sua nemica.

Di conseguenza, Julio si presenterà a casa di Marina e senza troppi giri di parole, farà capire alla donna quello che sta per accadere.

Cristobal finisce in carcere: come finisce la soap Sei Sorelle

Le anticipazioni sul finale di sempre di Sei Sorelle rivelano che, Marina, si renderà conto subito della situazione e a quel punto non potrà fare altro che accettare il suo destino.

Di conseguenza, si assisterà alla sua morte nelle ultime puntate della soap.

E poi ancora, gli spoiler rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Cristobal e Blanca: i due si mostreranno sempre più vicini, ma non mancheranno i nuovi ostacoli da superare.

Cristobal, infatti, si ritroverà nei guai e finirà anche in carcere nel finale della soap.

In attesa di vedere questo finale di sempre della soap Sei Sorelle su Rai 1, va detto che dal punto di vista auditel, la soap non sta registrando gli stessi ottimi risultati registrati in precedenza da Il Paradiso delle signore.

Gli ascolti della soap opera Sei Sorelle inferiori a quelli de Il Paradiso delle signore

La media di spettatori della soap iberica, al momento, si attesta su una soglia di circa un milione di spettatori al giorno, con uno share che oscilla tra l'11 e il 13%.

Numeri decisamente distanti da quelli che, nel corso delle ultime settimane di programmazione, aveva registrato la soap opera italiana con Vanessa Gravina e Roberto Farnesi, vista da una platea di quasi due milioni al giorno, con punte del 25% di share durante la messa in onda pomeridiana contro il daytime di Amici 22.