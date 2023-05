La signora Raffaella Rizza in un'intervista ha detto cosa pensa in merito alle dichiarazioni della figlia Cristina Scuccia: quest'ultima a L'Isola dei Famosi ha rivelato di avere avviato una frequentazione con una persona circa due mesi fa. La mamma dell'attuale naufraga ha detto di non avere alcun problema e quando tornerà in Italia sarà pronta ad ascoltare la figlia senza pregiudizi sul suo passato.

Le dichiarazioni di Scuccia

Durante la sesta puntata de L'Isola dei Famosi Cristina Scuccia ha parlato della sua frequentazione. L'ex suora ha ammesso di avere una frequentazione con una persona che si trova a Madrid: "Non faccio niente di male, sto amando".

A quanto pare non ha mai detto di essere impegnata per paura che potesse venire giudicata: la mamma di Cristina non era al corrente di nulla. Inoltre Scuccia ha precisato che la frequentazione non c'entra nulla con la decisione di rinunciare ai voti.

Sebbene la naufraga si sia augurata che questa persona ci sia anche al termine del reality show, ha detto di non aggiungere altro sull'identità.

Cosa pensa la mamma di Cristina

In seguito alle dichiarazioni di Cristina Scuccia sulla frequentazione in atto, la mamma Raffaella Rizza ha detto cosa pensa. Senza troppi giri di parole ha sostenuto di non essersi fatta alcun problema per quanto detto dalla figlia: "L'amore per una figlia è un grande dono e la felicità di Cristina è la mia".

A tal proposito ha detto che quando la naufraga terminerà l'esperienza a L'Isola dei Famosi potrà parlarne senza avere paura di essere giudicata: "Aspetto il suo ritorno per abbracciarla e parlare da sole di tutto ciò che desidera, io sarò sempre con lei".

La signora Raffaella ha aggiunto che lei, i nipoti e nonna Lucia non perdono una puntata del Reality Show.

Infine si è augurata che le sue parole possano essere fatte recapitare a Cristina Scuccia in modo da farla stare tranquilla.

Il percorso di Scuccia in Honduras

Il percorso di Cristina Scuccia a L'Isola dei Famosi è caratterizzato da alti e bassi: l'ex suora si sta mettendo in gioco, anche affrontando le sue paure. All'inizio ha rivelato di aver avuto problemi col buio.

Tra i suoi compagni d'avventura aveva legato molto con Helena Prestes, anche se poi ha ammesso di trovarla molto costruita.

Cristina ha superato anche un televoto, ricevendo più del 30% di preferenze dei telespettatori. All'inizio Cristina Scuccia si diceva non pronta ad indossare il bikini, ma negli ultimi giorni ha cambiato idea. In merito alla decisione di mettere il due pezzi, la naufraga ha affermato: "Sto cercando una libertà che non abbia pregiudizi sul mio passato".