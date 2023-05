Daniele Dal Moro ha deciso di fare chiarezza sulle voci di una presunta crisi sentimentale con la fidanzata Oriana Marzoli, conosciuta durante l'ultima edizione del Grande Fratello Vip.

Su Twitter, nelle scorse ore, l’imprenditore veneto ha postato un breve video in cui ha affermato con sarcasmo che a forza di parlare di crisi gliela stanno tirando. Lo sfogo del 32enne è partito dopo una segnalazione riportata da Deianira Marzano in cui si parlava di “momento di difficoltà” per una coppia nata da poco, di cui comunque non aveva fatto i nomi.

Lo sfogo di Daniele Dal Moro

Sabato 20 maggio, Deianira Marzano tramite il suo profilo Instagram ha riferito che una coppia nascente sta vivendo un momento di difficoltà, pur non facendo alcun nome.

Daniele Dal Moro, pensando che si trattasse di lui e Oriana Marzoli, ha postato su Twitter un messaggio ricevuto tre giorni fa da Marzano, in cui gli veniva chiesto come procedeva la relazione. Il diretto interessato ha ironizzato: “Mi sa che si è arrabbiata perché non gli rispondo”. Successivamente Dal Moro ha pubblicato un video e ha lanciato un’ulteriore stoccata alla voci infondate circolate sul suo conto: “Me la state tirando”.

La versione di Oriana Marzoli

A fare eco alla smentita di Danieli Dal Moro ci ha pensato anche Oriana Marzoli. L’influencer venezuelana attualmente si trova a Madrid per motivi di lavoro e per riabbracciare la famiglia, il suo cagnolino Cocco e i suoi amici.

In merito alla presunta crisi con l’imprenditore veneto, la 31enne ha rassicurato i fan che non c’è nulla di vero: “State tranquilli e sereni che le cose che si dicono in queste ore non sono vere affatto. Sui social hanno scritto cose non vere, è tutto ok e la mia vita continua benissimo. Tutto sta andando uguale a come quando sono uscita dal programma".

Botta e risposta a distanza tra Daniele Dal Moro e Amedeo Venza

In seguito alla presa di posizione della coppia è inoltre nato un botta e risposta a distanza tra Daniele Dal Moro e l'esperto di gossip Amedeo Venza. In particolare, quest’ultimo ha preso le difese della collega Marzano e in un video ha precisato che nella segnalazione riportata non veniva fatto alcun nome né alcun riferimento a Daniele e Oriana, dunque la coppia è intervenuta senza essere chiamata in causa.

Secondo Venza, in alcuni casi sarebbe meglio tacere: “State dicendo tutto voi, se fate così confermate che la notizia è reale”.