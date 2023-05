Perché è finita tra Daniele e Oriana dopo l'esperienza al Grande Fratello Vip? È questa la domanda che si pongono i tantissimi fan della coppia dopo che, nelle scorse ore, l'ex concorrente del reality show, di origini venezuelane, ha annunciato la fine della sua relazione con l'ex tronista di Uomini e donne.

Daniele ha scelto così di rompere il silenzio e lo ha fatto spiegando la sua versione dei fatti rivelando che, alla base di questa rottura, ci sono state diverse incomprensioni che lo hanno portato a mettere la parola fine a questa relazione.

Tra Oriana e Daniele è finita dopo il Grande Fratello Vip

Nel dettaglio, la love story tra Daniele e Oriana è nata all'interno della casa del Grande Fratello Vip ed è proseguita al termine del reality show Mediaset condotto da Alfonso Signorini.

I due, infatti, scelsero di darsi una seconda chance all'esterno dell'abitazione della Cinecittà e provare così a costruire qualcosa di stabile e duraturo assieme.

Peccato, però, che le cose non sono andate nel verso sperato e qualche giorno fa, Daniele e Oriana si sono detti definitivamente addio, spiazzando i fan.

In lacrime, Oriana ha annunciato la rottura con l'ex tronista, chiedendo ai fan social di non taggarla più in foto e video che la ritraevano assieme a Daniele.

'Ci sono state tante litigate', Daniele rompe il silenzio su Oriana e cita Antonella Fiordelisi

E in queste ore anche l'ex tronista di Uomini e donne ha scelto di rompere il silenzio sulla vicenda: lo ha fatto condividendo il suo lungo sfogo in cui ha voluto far chiarezza sui motivi che ci sono alla base di questa rottura con Oriana.

"Ci sono state tante litigate. L'ultima volta perché ho visto Antonella è venuto un casino", ha spiegato Daniele che ha così tirato in ballo anche l'altra ex concorrente del GF Vip.

Tra Oriana e Antonella, infatti, il rapporto non è mai stato idilliaco e a quanto pare l'incontro tra Daniele e i "Donnalisi" non avrebbe certo agevolato la sua storia d'amore con Oriana, portandoli ancora di più verso la rottura definitiva.

La verità di Daniele Dal Moro sulla rottura definitiva con Oriana Marzoli

E poi ancora, Daniele ha spiegato che in queste settimane in cui sono stati insieme, ha cercato in tutti i modi di entrare nel mondo di Oriana, facendo anche cose che tradizionalmente non è solito fare.

"Oriana ha un tipo di vita diversa dalla mia. Io ho cercato di fare ciò che potevo", ha aggiunto ancora l'ex tronista di Uomini e donne senza rinnegare le belle emozioni vissute con la Marzoli in queste settimane di fidanzamento.

"La verità, poi, sta sempre nel mezzo", ha chiosato Daniele Dal Moro in merito ai motivi che hanno portato alla rottura definitiva con Oriana.